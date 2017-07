Le mardi 27 au mercredi 28 juin s’est tenu au siège du Comité National d’éthique de la Santé et des Sciences de la Vie (CNESS), à Djicoroni Para non loin de la CNAM, le lancement du projet International de Renforcement des Aspects Éthiques des Essais Cliniques en Afrique de l’Ouest (REECAO).

Après les mots de bienvenue du modérateur, le Pr. Sambou Soumaré président du CNESS explique que le lancement de ce projet international de haut niveau de renforcement des Aspects Éthiques des Essais Cliniques en Afrique de l’Ouest est une véritable aubaine. Pour lui, face aux problèmes communs que les Pays de la sous-région, des rencontres de ce genre sont toujours assez bénéfiques. Avant de conclure son discours, il a vivement salué l’Université catholique de Lyon pour leur partenariat fructueux. ‘’Les petits chemins mène toujours aux grands, je reste convaincu que cette union que nous-nous apprêtons à mettre sur place mènera loin’’, a-t-il conclu.

Pour le Pr Ogobara K Doumbo, coordinateur du consortium Renforcement des Aspects Éthiques des Essais Cliniques en Afrique de l’Ouest (REECAO), non moins patron du MRTC/DEAP, il introduira son discours en disant que l’Afrique a connu depuis les années 2000 un développement exponentiel en matière de recherche biomédicale en générale et des essais cliniques en particulier. A titre d’exemple, il citera le cas de l’expérience récente vécue de l’épidémie de la fièvre hémorragique à virus Ebola en Afrique de l’Ouest. Selon le Professeur Doumbo, ils ont été fortement interpelés par rapport à leurs capacités éthiques, déontologiques et réglementaires à faire face à une telle demande éthique, tant au Mali que dans la sous-région.

‘’Face aux nombreux nouveaux défis qui s’imposent, il est plus qu’urgent pour non seulement renforcer les capacités de nos institutions chargées de la veille éthique, mais aussi et surtout de créer des cadres de collaboration, de concertation, de discussion et de partage d’expérience entre les acteurs des Pays confrontés aux mêmes défis’’, a-t-il expliqué. Et d’ajouter que l’Union Européenne ayant compris très tôt cette démarche a, à travers son programme de partenariat avec les Pays en développement pour les essais cliniques (EDCTP) lancé un appel international à projet pour le renforcement des capacités de l’éthiques dans le domaine des essais cliniques.

‘’Le projet élaboré par le Mali la Guinée et le Ghana sous l’expertise de l’université Catholique de Lyon intitulé « Renforcement de l’Ethnique des essais Cliniques en Afrique de l’Ouest (REECAO) », a été retenu pour un financement de 36 mois, car répondant aux besoins exprimés par les comités d’éthiques des pays du sud et, à la vision du premier président du CNESS, notre maître, le Professeur feu B Sall’’, dira le Professeur Ogobara Doumbo. Et de préciser que ledit programme est essentiellement basé sur la formation, la documentation, la standardisation des procédures de fonctionnement des comités d’éthique et de partage. A en croire le Prof. Ogo, cela contribuera surement à renforcer leurs capacités de veille éthique pour une meilleure protection des volontaires de la recherche et la population des pays de la sous-région.

En guise de conclusion, il a invité toutes les personnes de bonne volonté à soutenir ce programme. Avant de signalé qu’il bénéficie d’ores et déjà d’un appui constant du ministère de la santé et de l’hygiène publique (MSHP), de l’équipe du CNESS, du Recteur de l’USTTB, ainsi que l’équipe du MRTC.

Madame Touré Zeynabou, a au nom du ministre de la santé et de l’hygiène publique, dira que cette initiative répond parfaitement aux exigences en matière éthique. Elle a ensuite vivement remercié l’Union Européenne pour le financement, ainsi que tous les partenaires.

A noté que le Dr Karim Traoré et le Pr. Ogobara K Doumbo ont profité de l’occasion pour mettre l’accent sur les objectifs, la description des paquets de travail, les livrables, les milestones, le rôle de chaque partenaire dans les paquets de travail, les délais d’exécution des activités, le budget …

KANTAO Drissa