Plus de 950 médecins Cubains seraient attendus au Mali dans les prochains jours pour remplacer nos médecins fonctionnaires grévistes. Cette initiative serait dans le cadre de la coopération entre les 2 pays. Tous des spécialistes, ces médecins cubains seraient des volontaires. Leur venue sera-t-elle une bonne chose ? Rien n’est moins sûr.

En tout cas, force est de constater que la grève illimitée des agents de la santé a causé des morts. Le hic est qu’après plus de deux semaines de grèves il n’y a toujours pas d’accord entre les syndicats de santé et le gouvernement. Les morts causés par cette grève provoquée par la faute d’un régime insouciant. Un régime incapable de tenir ses engagements et sa parole donnée. A quand la fin du cauchemar pour les pauvres Maliens qui en souffrent et qui continuent d’ailleurs d’en souffrir et d’en mourir à cause de cette grève illimitée du corps médical ?

A.Touré