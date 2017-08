Il s’agit de fidéliser les ressources humaines du secteur par la mise en œuvre du système d’information et de gestion des RH (SI-GRH)

La Maison des Ainés a abrité, les 10 et 11 Aout, l’atelier du Groupe Thématique du PRODESS Appui aux Ressources Humaines de la santé, du développement social et de la promotion de la famille. Organisée par la Direction nationale des Ressources Humaines du secteur, les deux jours des travaux ont enregistré la présence des partenaires techniques et financiers et des acteurs nationaux. Les travaux étaient présidés par Dr Benoit Kalambri, chef de division formation à la Direction des RH du secteur. Il avait à ses côtés, la représentante de l’USAID, Dr Sangaré Madina Ba.

L’objectif de cette rencontre visait à partager les TDR et le processus des documents de la politique et du plan stratégique de développement des RH de la santé, du développement social et de la promotion de la famille. Il s‘agissait également de faire la restitution de la mission sur la consultation francophone sur les comptes nationaux des personnels de la santé. L’atelier a permis de partager les résultats de l’évaluation du plan stratégique de développement des RHS 2009-2015 et le document validé de l’annuaire statistique 2016 des RH du secteur santé, développement social et promotion de la famille.

Selon Dr Benoit Kalambri, au Mali, dans le cadre de la mise en œuvre du PRODESS, des groupes thématiques ont été créés en vue d’apporter leurs contributions et expériences à des domaines spécifiques constituant des priorités pour les départements ministériels. Les problèmes liés aux ressources humaines sont multiples, complexes et multifactoriels, mais celui de la fidélisation des ressources humaines demeure encore une préoccupation récurrente pour laquelle plusieurs expériences ont été menées.

Quant à la mise en œuvre du système d’information et de gestion des ressources humaines (SI-GRH) par la DRH-SSDS, des efforts importants ont été faits dans la collecte et le traitement des données grâce à l’appui technique et financier de l’USAID à travers son projet Capacity Plus exécuté par Intrahealth, l’OMS, la Coopération Canadienne et Save the Children

A noter que le Plan Stratégique National est un instrument d’opérationnalisation de la Politique de Développement des Ressources Humaines pour le secteur. Il prend en compte les problèmes identifiés et les orientations stratégiques retenues dans le document de Politique pour tracer le cadre des interventions nécessaires à la résolution des problèmes.

DK