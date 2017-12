Des communes rurales ont reçu, lundi dernier, du Projet SWEED, des équipements à l’occasion d’une cérémonie présidée par le ministre de l’Aménagement du territoire et de la Population Adama Tiémoko Diarra. Il était accompagné pour la circonstance par les ministres de la Promotion de la Femme, de l’Enfant et de la famille, Mme Traoré Oumou Touré et celui de la Jeunesse et de la Construction citoyenne Amadou Koita et le coordinateur du Projet d’autonomisation des femmes et du dividende démographique au Sahel (SWEDD) Moussa Sidibé. Etaient également présents les maires des différentes communes bénéficiaires.

Acquis sur un coût total de 160 millions de F CFA, ces matériels participeront a l’amélioration de la santé de la mère, de l’enfant, adolescents et des jeunes de notre pays. Ils ont été obtenus grâce au projet SWEDD qui est en train d’œuvrer pour renforcer la santé reproductive des adolescents et des jeunes des pays membres. De ce fait, il cible principalement les femmes et les adolescentes, tout en s’adressant aussi aux enfants, aux hommes, aux professionnels de la santé, aux parlementaires, aux responsables gouvernementaux et aux membres de la société civile.

Parlant ces équipements, le ministre Adama T. Diarra dira qu’ils sont composés entre autres de tables et de trousseaux d’accouchement, des téléviseurs avec kits scolaires pour les activités d’information, d’éducation et de communication. S’y ajoutent des mobiliers de bureau et de bancs pour l’accueil des usagers.

Adama Tiémoko Diarra de faire comprendre aux bénéficiaires que ces lots d’équipements et matériels visent à renforcer les capacités opérationnelles et de gestion de ces CSCOM. Ils viennent en réponse aux inspirations « du gouvernement de contribuer à une préoccupation forte du président de la République, qui est de créer les conditions idoines pour que les femmes rurales puissent donner la vie dans les meilleures conditions possibles » a-t-il souligné. Avant de promettre que cette remise sera très bientôt suivie du recrutement de 100 sages-femmes que le projet compte mettre à la disposition des communes rurales du Mali.

Après la réception, le maire de la commune rurale de Tourakolomba, Bakary Dembélé a, au nom des bénéficiaires, remercié le gouvernement du Mali, à travers le président IBK pour les efforts de développement entrepris à l’endroit des populations rurales. Selon lui, tant que ces efforts vont se multiplier, le calvaire de ces communautés ne serait qu’un mauvais souvenir.

Rappelons que le projet SWEDD est une initiative régionale des gouvernements du Mali, du Burkina Faso, de la Côte d’Ivoire, de la Mauritanie, du Niger et du Tchad. Elle est mise en œuvre en partenariat avec la Banque mondiale le Fonds des Nations Unies pour les activités de population.

Diakalia M Dembélé

