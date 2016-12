Welcome! Log into your account

La situation sanitaire du Mali est marquée par des épidémies fréquentes parmi lesquelles on peut citer la méningite dans le district de Ouelessebougou. La rougeole est observée dans les régions de Kidal, Gao, Tombouctou et les districts de Kita et Macina. La fièvre jaune est fréquente dans les régions de Kayes et Sikasso, tandis que des cas suspects de la fièvre de la Vallée du Rift sont signalés dans la région de Menaka.

