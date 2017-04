BaptĂŞme de feu rĂ©ussi pour le nouveau gouvernement. Ou du moins pour les ministres Samba Sow et Abdel Karim KonatĂ©. Vendredi matin, les deux hommes sont partis Ă la rencontre des syndicalistes Ă la Bourse du travail, Ă leur arrivĂ©e, aux environs de 10 heures, l’atmosphère Ă©tait très tendue. Il aura fallu toute une diplomatie pour renouer les fils des nĂ©gociations. Cinq heures durant de rĂ©union. A leur sortie, vers 15 heures, l’atmosphère paraissait dĂ©jĂ cordiale. La suite est connue dĂ©sormais.

Du vendredi 14 avril au samedi soir, et mĂŞme très tardivement, les deux parties nĂ©gocièrent et ne se quittèrent plus sous la houlette de la Commission de conciliation. Finalement, divers compromis sont obtenus, puis signĂ©s par les parties. Un procès – verbal de conciliation est rendu public. Il comporte huit points essentiels (lire en intĂ©gralitĂ©). Et il met ainsi fin Ă une très longue grève dans le secteur public de notre pays.

Faut – il rappeler que les syndicats de la santĂ© avaient dĂ©posĂ© un prĂ©avis de grève illimitĂ©e le 15 fĂ©vrier dernier. Le 9 mars, la grève fut dĂ©clenchĂ©e. De l’avis des observateurs, mais surtout des usagers, elle a Ă©tĂ© largement suivie au point que l’opinion publique s’interrogeait sur l’absence de rĂ©activitĂ© des plus hautes autoritĂ©s du pays. Durant quarante (40) jours, les hĂ´pitaux et autres Ă©tablissements socio – sanitaires publics Ă©taient paralysĂ©s.

Le limogeage de l’ancienne ministre de la SantĂ© n’aura donc surpris personne.

Dès l’arrivĂ©e Ă sa place du Pr Samba Sow, suite au rĂ©cent remaniement ministĂ©riel, les lignes n’ont pas tardĂ© Ă bouger. Trois jours suffisèrent pour le voir arpenter les allĂ©es de la Bourse du travail avec son homologue du Commerce, Porte – parole du gouvernement. Ils ont arrachĂ© un accord qui satisfait les syndicalistes. Cela est Ă leur honneur. Et c’est tout un peuple qui gagne. Le travail reprend donc ce matin. Ouf de soulagement des usagers.

Procès – Verbal de Conciliation du Gouvernement et le Syndicat National de la SantĂ©, de l’Action Sociale et de la Promotion de la Famille (SNS – AS-PF)

Suite au prĂ©vis de grève illimitĂ©e, en date du 15 fĂ©vrier 2017, dĂ©posĂ© par le Syndicat national de la SantĂ©, l’Action Sociale et de la Promotion de la Famille et de la FĂ©dĂ©ration des Syndicats de la SantĂ© et de l’Action Sociale du Mali (FESYSAM), le ministre du Travail et de la Fonction Publique, chargĂ© des Relations avec les Institutions a mis en place une commission de conciliation composĂ©e comme suit :

– El Hadj Sidi KONATE, PrĂ©sident ;

– Abdoulaye MAIGA, Rapporteur ;

– Monsieur Djby CISSE ;

– Mohamed Alpha CISSE ;

– Monsieur Boubacar TANGARA ;

– Idrissa KONATE

Etaient également présents :

Au titre de la partie syndicale :

– SNS – AS – PF

– Monsieur Issoufi MAIGA ;

– Monsieur Mamadou TANGARA ;

– Monsieur Karim TRAORE ;

– Monsieur Aboubacar SOUMARE ;

– Monsieur FodĂ© SINAYOKO ;

– Monsieur Sory KEITA ;

– Monsieur Kodouh DEMBELE;

– Monsieur Dodo DIARRA ;

-FESTYSAM

– Dr Daouda THIERO ;

– Dr Seydou CISSE ;

– Dr BouramaSabakĂ© DIARRA ;

Au titre de partie gouvernementale :

– Madame DIARRA Raky TALLA, Ministre du Travail et de la Fonction publique, chargĂ© des Relations avec les Institutions ;

– Monsieur Hamadou KONATE, Ministre de la SolidaritĂ© et de l’Acton Humanitaire ;

– Monsieur Abdel Karim KONATE, Ministre du Commerce, Porte – parole du Gouvernement ;

– Pr Samba Sow, Ministre de la SantĂ© et de l’Hygiène Publique ;

– Dr Boubou CISSE, Ministre de l’Economie et des Finances ;

– Dr Yaya GOLOGO, SecrĂ©taire GĂ©nĂ©ral du Ministère du Travail et de la Fonction Publique;

– Dr Bakary DIARRA, SecrĂ©taire GĂ©nĂ©ral du Ministère de la SantĂ© et de l’Hygiène Publique ;

– Monsieur Hamadoun Ibrahim MAIGA, Chef de Cabinet au Ministère du Travail et de la Fonction Publique ;

– Monsieur Yaya HAIDARA, Chef de Cabinet au Ministère de la SantĂ© et de l’Hygiène Publique ;

– Monsieur Mamadou KONATE, Conseiller technique au Ministère du Travail et de la Fonction Publique ;

– Monsieur Salif MAIGA, Conseiller technique au Ministère de la SolidaritĂ© et de l’Action Humanitaire ;

– Madame COULIBALY ZaĂŻnab H. SOW, CM/MSHP ;

– Dr Bokary DIALLO, CM/MSHP

– Dr Aliou DIALLO, CT/MSHP

– Monsieur Fassoum COULIBALY, Directeur national du Travail ;

– Monsieur Mohamed SISSOKO, DFM/MSHP ;

– Dr Idrissa CISSE, DRH/ Secteur SantĂ© ;

– Dr Oumar GUINDO, DNS adjoint.

La commission de conciliation a siĂ©gĂ© le jeudi 02 mars 2017. Les travaux de cette commission n’ont pas abouti Ă concilier les parties.

Les réunions tenues les 17, 20, 26 et 29 mars 2017 et les 05, 06, 14, 15 et 16 avril 2017 ont permis aux parties de convenir de ce sui suit :

Point : L’augmentation substantielle des primes de fonctions spĂ©ciales et de garde

1-1- Prime de Fonctions spéciales

La prime de fonctions spĂ©ciales est augmentĂ©e ainsi qu’il suit :

50% pour compter du 1er janvier 2017 :

– CatĂ©gorie A : 38.250 F CFA ;

– CatĂ©gorie B2 : 31.875 F CFA;

– CatĂ©gorie B1 : 25.500 F CFA;

– CatĂ©gorie C : 19.125 F CFA ;

– Contractuel : 12.750 F CFA.

50%pour compter du 1 janvier 2018 ;

– CatĂ©gorie A : 51.000 F CFA ;

– CatĂ©gorie B2 : 42.500 F CFA;

– CatĂ©gorie B1 : 34.000 F CFA ;

– CatĂ©gorie C : 25.500 F CFA ;

– Contractuel : 17.000 F CFA ;

La partie gouvernementale a informĂ© qu’elle est en train de faire une Ă©tude sur l’harmonisation des primes et indemnitĂ©s dont l’issue peut consister Ă un nivellement.

ACCORD

1-2 – Prime de garde

Le Gouvernement a informĂ© que deux (2) correspondances ont Ă©tĂ© envoyĂ©es aux structures concernĂ©es leur demandant une augmentation de la prime de garde conformĂ©ment aux possibilitĂ©s financières de chaque structure. Celles – ci soumettront la question aux conseils de gestion, compĂ©tents pour en dĂ©cider.

La partie syndicale a demandĂ© que les dispositions du procès -verbal de 2007, sur le sujet soient appliquĂ©es en attendant l’Ă©tude sur le principe d’augmentation.

Le taux en vigueur en application du procès -verbal de 2007 sont les suivant :

– CatĂ©gorie A : 4.500 F CFA, les jours ouvrables et 5.000 F CFA, les jours non ouvrables ;

– CatĂ©gorie B : 3.500 F CFA, les jours ouvrables et 4.000 F CFA, les jours non ouvrables

– CatĂ©gorie C : 3.000 F CFA, les jours ouvrables et 3.500 F CFA, les jours non ouvrables ;

– Autres agents : 2.500 F CFA, les jours ouvrables et 3.000 F CFA, les jours non ouvrables.

ACCORD

Point 2 :L’octroi d’une prime de monture aux travailleurs socio – sanitaires et de la promotion de la femme

La partie gouvernementale a expliquĂ© que les dĂ©placements des agents sont pris en charge par le DĂ©cret n°2016-0001/P-RM du 15 janvier 2016 fixant les conditions et les modalitĂ©s d’octroi de l’indemnitĂ© de dĂ©placement et de mission.

S’agissant des campagnes d’intervention sur le terrain, le Gouvernement a rassurĂ© que celles – ci donnent lieu Ă des mises Ă disposition de moyens de dĂ©placement avec des frais d’entretien et de ration alimentaire.

La partie gouvernementale s’est engagĂ©e Ă rappeler, aux structures de santĂ©, l’obligation de la prise en charge des dĂ©placements des agents sur le terrain.

ACCORD PARTIEL

Point 3 : L’intĂ©gration des Ă©moluments des bi – appartenants dans le salaire

Les parties ont dĂ©cidĂ© de la mise en place d’une commission tripartite pour Ă©tudier la question. Ladite commission aura, entre autre, comme Ă©lĂ©ments d’analyse le rapport du voyage d’Ă©tudes qui aura lieu dans certains pays voisins sur la question.

ACCORD PARTIEL

Point 4 : Le matin et l’extension des ristournes Ă toutes les structures gĂ©nĂ©ratrices de ressources

La partie gouvernementale a expliquĂ© qu’elle a initiĂ© une correspondance Ă l’endroit des hĂ´pitaux en vue du maintien de la ristourne. Elle enverra une lettre circulaire dans les CSCOM et CSRĂ©f pour la prise en charge de ladite ristourne.

Le Ministère de la SolidaritĂ© et de l’Action humanitaire et le Ministère de la Promotion de la Femme, de l’Enfant et de la Famille initieront chacun, en ce ” qui le concerne, une lettre pour demander aux structures gĂ©nĂ©ratrices de revenus de prendre la ristourne en charge.

ACCORD

Point 5 :La prise en charge 100% des soins mĂ©dicaux des travailleurs socio -sanitaires assujettis Ă l’Assurance Maladie Obligatoire

La Lettre circulaire N°0305/MSAH-MSHP-MPFEF du 27 mars 2017 a invitĂ© les directeurs des Ă©tablissements sanitaires Ă soumettre la prise en charge du ticket modĂ©rateur Ă leurs organes dĂ©libĂ©rants pour les travailleurs socio – sanitaires assujettis Ă l’Assurance Maladie Obligatoire.

Des dispositions sont en cours afin de diligenter l’approbation de la mesure par les organes dĂ©libĂ©rants permettant une prise Ă charge Ă 100% des soins mĂ©dicaux.

ACCORD

Point 6 : L’intĂ©gration dans la fonction publique des contractuels payĂ©s sur fonds propres, Fonds PTTE

Le processus d’intĂ©gration des contractuels recrutĂ©s sur fonds PTTE a commencĂ©. Les projets d’arrĂŞtĂ© qui sont dans le circuit (contingents 2015 et 2016) seront diligentĂ©s.

Pour ce qui est de l’intĂ©gration des agents des ASACO, une commission de plaidoyer sera mise en place, conformĂ©ment au procès -verbal de 2015 sous l’Ă©gide du ministère en charge de la solidaritĂ© dans les meilleurs dĂ©lais.

Pour ce qui concerne les contractuels recrutés sur fonds propres, les dossiers des 148 seront, après traitement par la DRH/Santé, transmis au Ministère du Travail et de la Fonction publique pour parachever le processus.

ACCORD

Point 7 : Le paiement des primes de garde des agents de santé chargés du contrôle sanitaire de la maladie à virus Ebola

Il s’agit des agents employĂ©s par la Direction Nationale de la SantĂ© et la Direction RĂ©gionale de la SantĂ© dans les cordons sanitaires au niveau des gares routières et de l’aĂ©roport de Bamako.

Les paiements ont été effectués.

ACCORD

Point 8 : L’abrogation de mutations abusives des syndicalistes en cours de mandat

Toutes les mutations ont été abrogées par la Décision n°2017-036/GR-SIK-CAB-2-BP du 08 mars 2017.

ACCORD

Synthèse des points :

-Accord : 8

– Accords partiels : 1

– DĂ©saccord : 0

Le Syndicat national de la SantĂ©, de l’Action sociale et de la Promotion de la Famille (SNS -AS-PF) et la FĂ©dĂ©ration des Syndicats de la SantĂ© et de l’Action Sociale du Mali (FESYSAM) ont dĂ©cidĂ© de lever le mot d’ordre de grève illimitĂ©e Ă compter de la date du 16 avril 2017.

Bamako, le 16 avril 2017, o3 heures 30 minutes.

Ont signé :

POUR COMMISSION DE CONCILIATION

Le Président

El Hadj Sidi KONAKE

Pour le GOUVERNEMENT

Ministre de la SolidaritĂ© et de l’Action Humanitaire,

Monsieur Hamadou KONATE

POUR LA PARTIE SYNDICALE

Le Syndicat National de la SantĂ©, de l’Action Sociale et de la Promotion de la Famille

Le Secrétaire général adjoint,

Issoufi MAIGA

La FĂ©dĂ©ration des Syndicats de la SantĂ© et de l’Action sociale du Mali

Le Secrétaire général adjoint,

Dr Seydou CISSE