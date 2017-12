L’Agence nationale de la sécurité sanitaire des aliments (ANSSA) à travers une 1ere édition de journée scientifique veut impulser une nouvelle politique en vue redynamiser ses activités de contrôle de qualité Tenue hier à l’hôtel Al Farouk de Bamako autour du thème : « Sécurité sanitaire des aliments : Rôle des structures de recherche et de formation dans la protection du consommateur”, cette journée fut couplée au prix national de la recherche sur la sécurité sanitaire des aliments. La journée a rassemblé plus d’une trentaine de participants du monde agro-industrie, de l’agriculture, de l’élevage, de la santé, de la recherche, de l’éducation et de la société civile. Elle a, été faite sur des échanges utiles, permettant d’accentuer la sensibilisation et la réflexion des acteurs en rapport avec le sujet.

Le président du comité scientifique et technique de l’ANSSA, Prof Boubacar Sidiki Cissé dans son intervention a fait un bref rappel des activités réalisées par l’Agence. Celle-ci, sur recommandation du ministère de la Santé a effectué une étude en rapport avec la recherche du gossypol dans l’huile de coton en raison de la prolifération des unités artisanales de production de cette huile. Aussi, dans le cadre du renforcement des capacités du personnel de l’ANSSA, le comité scientifique et technique a pris la décision de faire de certains thèmes des formations doctorales. Ce qui a permis à trois cadres de la structure de soutenir leurs thèses de doctorat. A ceux-ci, s’ajoutent 7 formations doctorales à l’ISFRA. Ainsi, les résultats obtenus sont le fruit de la collaboration scientifique entre l’Agence et les institutions de recherche.

De son côté, le directeur du Centre national de recherche scientifique et technologique (CNRST), Prof Abdoulaye Daou dira que les résultats obtenus par l’ANSSA sont le fruit d’une franche collaboration entreprise avec le Centre. Le CNRST a toujours accompagné les activités de recherche, surtout celles en rapport avec les aliments. C’est pourquoi, il s’est empressé de soutenir les programmes sectoriels en rapport avec la recherche sur la sécurité sanitaire des aliments. Compte tenu du rôle crucial que joue l’ANSSA pour une alimentation de qualité aux besoins de nos populations, les activités de recherche initiées par la structure seront mises en première ligne.

Présente à l’ouverture de ladite journée, le ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Prof Samaké Assetou Founè Migan a rappelé quelques activités qui relèvent de la mission de l’ANSSA. Selon elle, celles-ci sont focalisées sur l’évaluation de la qualité sanitaire des aliments et la coordination de la politique de prévention nationale dans le cadre de la surveillance des maladies d’origine alimentaire. Et Mme le ministre d’ajouter que la présente journée scientifique permettra à l’Agence de poursuivre son évolution croissante dans la recherche tout en garantissant l’innocuité des aliments consommés au Mali. Chose qui servira à réduire la mortalité et la morbidité des maladies liées aux aliments. Aussi, « par ce dispositif, la structure pourra véritablement jouer son rôle d’agence de référence et d’excellence dans la gestion de la sécurité sanitaire des aliments » a-t-elle souhaité.

Diakalia M Dembélé

