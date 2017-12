Chaque année, le mois de décembre est consacré à la lutte contre le VIH/Sida. Cette année pour son lancement, la première dame Keïta Aminata Maïga avait choisi la Faculté de droit. Ce choix n’a pas été finalement une chose aisée pour elle et son staff car, les étudiants ont catégoriquement refusé son entrée dans leurs locaux malgré les insistances de part et d’autres. Selon les étudiants, ils n’ont été associés ni de près, ni de loin à l’organisation de l’évènement. En plus, ils ne sauront se permettre d’accepter le lancement d’un évènement en cette période d’examen. Malgré l’insistance des uns et des autres, rien n’a fait plier les étudiants.

La Chargée de communication de la première dame, N’Deye Sissoko, a failli se faire agresser. Selon nos sources, les étudiants n’ont reçu aucune information encore moins une consigne de leur hiérarchie pour une quelconque conférence, encore moins un lancement du mois de lutte contre le VIH/Sida.

