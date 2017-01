Welcome! Log into your account

Selon la représentante de la Banque mondiale, Aïssatou Diak, de juillet dernier à octobre, plus de 200 000 femmes sont allées vers ce service. “Nous espérons aujourd’hui toucher les 300 000 femmes qui est l’objectif du projet et même essayer d’aller au-delà de ça”, a-t-elle ajouté. Le projet a permis de financer des équipements, des lits d’accouchements, des matériels entre autres.

“Nous travaillons avec le gouvernement malien pour qu’on puissent sensibiliser les femmes à utiliser les services de santé. Le plus important, pour nous, c’est de pousser les femmes à faire les quatre consultations prénatales et les deux consultations post-natales après l’accouchement. Mais aussi la clarification familiale”, a affirmé le représentant de l’Unicef, N’diaga Seck.

Accroître la demande et l’utilisation des services de santé de la reproduction et de la planification familiale est l’ambition des acteurs communautaires de Yirimadio et leurs partenaires techniques et financiers.

