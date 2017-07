Chaque année, le Syndicat National des Pharmaciens du Mali (SYNAPHARM), est fière de reconnaître, à son Tableau d’honneur de l’excellence, les Pharmaciens qui se sont distingués par leur bravoure et savoir-faire. A cet effet, le choix de cette porte sur un homme dont le parcours est un exemple à suivre. Il s’agit bien évidement du docteur Mantala Sangaré, premier pharmacien malien à avoir inimitié ses propres génériques de marque de qualité, reconnu sur le plan international. L’homme est très sollicité à travers le monde, pourtant, il n’est pas encouragé par les autorités de son propre pays.

Le jeudi 29 juin 2017, la Pharmacie Coura sur le boulevard de la nation à Bamako-Coura a abrité une modeste cérémonie de remise de tableau d’honneur. Ladite réjouissance était placée sous le haut patronage du Colonel-Major, le Pr. Elimane Mariko. En présence des membres de SYNAPHARM et certains collaborateurs de lauréat. Le Dr Mantala Sangaré, puisque c’est de lui qu’il s’agit, fait sans doute partie de ceux qui ont compris que la source de la gloire et du bonheur est dans le travail. Premier pharmacien délégué médical au Mali, il est entrepreneur du secteur pharmaceutique et Administrateur Général de l’Agence Internationale Promo-Pharma (AIPP).

A en croire le Dr Moussa Cissé, Secrétaire Administratif de SYNAPHARM, c’est en guise de reconnaissance des efforts inconditionnels du Dr Mantala, aux activités du secteur sanitaire malien en général et celles de la pharmacie en particulier qu’il a été honoré par le tableau d’honneur. Pour ce dernier, le choix porté sur le Dr Sangaré est sans reproche. ‘’Pour rappel, Dr Mantala SANGARE a été le premier entrepreneur malien dans le domaine de la pharmacie au Mali à initier ses propres génériques de marque de qualité (Flucap, Cary, Ceftriaz, Caprazole, Lanzocap, etc ….). Il a cru et s’est investi rien que pour ça, il mérite aujourd’hui une reconnaissance du secteur’’, a-t-il écrit sur le site de SYNAPHARM. Ses entreprises emploient des centaines d’agents (pharmaciens, médecins et de techniciens de santé), poursuit-il. ‘’Les remerciements du SYNAPHARM ne pourront jamais égaler votre grand cÅ“ur qui n’a apporté que du soutien pour ce secteur’’, a-t-il conclu.

Deux jours après la remise du tableau d’honneur, notre équipe de rédaction est allé à la rencontre de l’homme. ‘’Aucun d’entre nous n’est plus intelligent que l’ensemble d’entre nous’’, a-t-il introduit ses propos. Et à nous d’avoir aussitôt saisis que nous étions en face d’un homme qui a compris que tout comme la pudeur est le plus bel ornement de la beauté, que la modestie est le plus bel ornement de l’esprit. En effet, ne dit-on pas que la vérité sur notre mérite se trouve entre ce qu’on nous en dit par politesse et ce que nous en disons par modestie. Une évaluation du pourcentage de ‘nous’ divisé par les ‘je’ dans ses propos, nous a permis de confirmé que le Dr Mantala Sangaré est un homme pétrie de modestie.

 ‘’Je rends grâce à Allah et remercie du fond du cœur mes collaborateurs pour la distinction. Cependant, je suis certes le premier responsable de l’entreprise Promo-Pharma (AIPP), mais seul je ne peux rien. C’est pourquoi, il me plait de remercier sincèrement tous mes collaborateurs, les partenaires de notre entreprise, ma famille et toutes les personnes de bonne volonté qui nous accompagnent au quotidien’’, a-t-il laissé entendre avec humilité.

 Aux du Dr Diakité Modibo, Coordinateur du groupe Pharma-plus/AIPP d : ‘’Notre entreprise fait la promotion du Mali. Pourtant, les autorités maliennes ne nous considèrent pas à hauteur de souhait. Comment peut-on comprendre que pendant que presque tous les pays de la sous-région sont fournis par notre société, que notre propre pays soit,  fournit en médicament par la France et d’autres pays’’, a-t-il regretté. Selon lui, Promo-Pharma/AIPP est exactement dans 13 pays et dans chaque pays, c’est un malien qui les y représente. Selon le Dr Diakité, leur entreprise est en mesure de fournir  notre pays en médicament de même qualité et à moindre coût.

Dr Mantala Sangaré, pour ceux qui le connaissent bien, disent de lui, un homme qui incarne, la vraie bonté. De ses bienfaits, dit-on, il n’attend point de retour de reconnaissance, pour lui, il suffit de la joie inexprimable de voir ses bienfaits fructifier en bonheur pour autrui. La pitié que Dieu a mise au fond de l’homme est d’une très grande rareté. Grand travailleur, attaché à l’esprit d’équipe, discret, généreux, effacé…, il fait partie des entrepreneurs maliens qui tirent notre pays avec fierté vers le haut.

La bonté est déjà presque une beauté, son influence répand sur tous les traits, sur toute la personne un charme touchant qui parle au cÅ“ur. La bouche sourit plus gracieuse, l’Å“il rayonne plus doux, la physionomie a plus de sérénité, les mouvements plus d’harmonie. Profite bien de ton mérite cher Dr Mantala et que le tout puissant Allah veille sur toi dans un mali en paix. Amen

KANTAO Drissa