Une campagne de dépistage volontaire du VIH/Sida dans les établissements scolaires et dans les sites d’attractions a présentement lieu sur toute l’étendue du territoire malien. Le lancement officiel de ladite champagne a eu le jeudi 16 novembre 2017 au projet des jeunes de Sogoniko, sous le parrainage du ministre de la jeunesse et de la construction Citoyenne, Amadou Koita.

Selon le Ministre de la jeunesse et de la construction citoyenne, cette campagne a pour objectif de permettre à 90% des personnes vivant avec le VIH de connaitre leur statut sérologique en vue de mettre fin au VIH et au Sida d’ici 2030 au Mali.

Daouda Tapily, superviseur de la rive droite, dira que cette activité de dépistage volontaire est organisée par le Haut conseil national de lutte contre le Sida, l’ONG Amprode Sahel et l’ONG Soutoura. Elle est coordonnée par Plan-Mali sur financement du Fonds mondial en collaboration avec le Projet jeunes de Sogoniko.

“Je connais mon statut sérologique VIH ! Et toi ?” est l’intitulé de cette campagne qui se mènera sur toute l’étendue du territoire national du 14 novembre jusqu’à la fin de la première semaine du mois de décembre à l’exception de la région de Kidal.

Elle aura lieu dans cinquante établissements scolaires publics et privés. C’était le cas du lycée Massan Makan Diabaté de Baco-Djicoroni et du lycée Kankou Moussa de Daoudabougou ce mercredi et dans vingt-un sites d’attraction, c’est-à-dire les zones minières, les gares routières.

Selon M. Tapily, ce dépistage concerne les jeunes scolarisés et non scolarisés car, pour lui, il est bon de connaitre son statut : se préserver en cas de séronégativité et savoir comment faire dans la séropositivité. Il s’est dit satisfait par la forte mobilisation des élèves du lycée Kankou Moussa de Daoudabougou où 300 volontaires sur 300 ont été dépistés. Il a invité d’avantage la jeunesse à connaitre son statut et à ne pas rester dans le doute.

Amadou Coulibaly, mobilisateur de la rive droite, était surpris de voir tant de jeunes mobilisés, preuve, selon lui, qu’ils n’ont plus de doute sur l’existence. Et pour les accompagner dans ce sens, le slogan “Un élève dépisté un T-shirt et une casquette” a été lancé.

Koné Angel Mariko est également satisfaite car sur plus de 100 jeunes dépistés, on n’a enregistré qu’un cas de séropositif. Qui plus est, la personne concernée a fait preuve de beaucoup de courage et de compréhension grâce aux conseils à elle prodigués. Ina Elty Guissé, élève au lycée Kankou Moussa, s’est félicitée du résultat de son test et a remercié ses amies et l’équipe de dépistage grâce à qui elle a connu son statut et invité les autres élèves à ne pas avoir peur.

Kassambara Nana Traoré

Stagiaire

Commentaires via Facebook :