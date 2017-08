Au-delà des inaugurations, et lancement, le ministre de la Santé et de l’Hygiène publique, a a fait de sa tournée à Ségou et Mopti une pierre deux coups. En effet, durant trois jours, Pr Samba Sow, a visité plusieurs structures sanitaires dans lesdites régions. L’objet de ces visites était de s’assurer des conditions de travail des agents, recenser les difficultés et offrir des solutions d’améliorations des plateaux techniques et des conditions de travail dans ces structures de santé. Ce périple a conduit le ministre au Csréf de Mopti, au Cscom de Komoguel et en dernier lieu, l’Hôpital Sominé Dolo à Sévaré, où les difficultés sont surtout liées à un délestage récurrent d’électricité qui aurait occasionné l’endommagement de plusieurs matériels.

A Ségou, ce fut la visite du Csréf de la ville de Ségou, les Cscom de Sébougou et de Cinzana-Gare ainsi que le Cscom universitaire de Konobougou non loin de la ville de Fana sur la RN6. A Ségou, la seule difficulté que rencontre l’hôpital régional est l’absence d’un scanner dont le marché avait été lancé depuis deux, nous a confié un cadre de la direction régionale. Il faut noter qu’un vaste programme de restructuration de cet hôpital est en cours pour qu’il puisse jouer pleinement son rôle dans la prise charge des évacuations sanitaires.

Dans les différentes structures, le ministre a jugé nécessaire de visiter les services de premier plan notamment les maternités, les pharmacies, le bloc opératoire, la pédiatrie, les laboratoires, l’imagerie médicale, etc.

Pr. Sow a pris l’engagement de tout mettre en œuvre pour mettre l’hôpital Sominé Dolo sur une ligne prioritaire pour la bonne conduite des activités hospitalières.

Il a invité les uns et les autres à maintenir l’hygiène pour l’amélioration de la qualité des soins. S’agissant des ennuis judiciaires qui couvrent des agents de santé à Ségou et comme à Mopti, le chef du département a promis de tout faire pour un dénouement heureux de ces différents contentieux judiciaires et invité les agents à la retenue en vue d’éviter toutes sortes de bras de fer avec la justice. Des propos soutenus par le représentant des syndicats du secteur de la santé et des affaires sociales dans la délégation ministérielle, Sinaly Sanogo, qui a invité également au calme et à la retenue pour un dénouement heureux des affaires de justice en cours.

Le ministre de la Santé a également évoqué les réformes envisagées par les hautes autorités du pays dans le secteur de la santé qui ne visent que, dira-t-il, l’amélioration des conditions de vie, de travail et de la qualité des soins sanitaires sur l’ensemble du territoire. Il a félicité les responsables des structures visitées pour leur qualité managériale.

