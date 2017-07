Dans le souci de donner des soins de bonne qualité aux Maliens conformément au programme d’urgences présidentielles, le ministre de la Santé et de l’Hygiène Publique Pr Samba Sow et son homologue de la Promotion de l’Investissement et du Secteur privé, Konimba Sidibé ont visité le vendredi dernier les installations du nouvel hôpital privé turc au Mali dénommé « Golden Life Hospital ». Selon le ministre de la santé, l’hôpital Golden Life est l’un des meilleurs hôpitaux en Afrique de l’Ouest et va permettre de réduire les évacuations des malades à l’extérieur.

Situé à Badalabougou au bord du fleuve Niger, l’hôpital Golden Life est le fruit de la coopération turco-malienne. L’hôpital en question est constitué de deux blocs. Le bloc A, qui est l’entrée principale, dispose trois services notamment le service de l’ophtalmologie, odontologie, ORL, le laboratoire, le service radiologie.

Le bâtiment B est composé de six (6) étages. Ce bloc abrite la direction générale, le bloc opératoire, la maternité, la réanimation, les salles d’hospitalisation dont des salles VIP, le service informatique, la salle angiographie, la morgue. L’infrastructure dispose aussi une adduction d’eau qui transforme sur place l’eau du fleuve en eau minérale.

A la suite de la visite, le ministre de la Santé et de l’Hygiène publique, Pr Samba Sow a exprimé sa satisfaction. Selon lui, l’objectif de cette visite est de s’enquérir de ce qui existe réellement sur le terrain, voir si cela peut cadrer avec la politique nationale de la santé en vigueur et voir également si cela peut cadrer le programme d’urgences présidentielles à savoir : donner aux Maliens des soins de bonne qualité en République du Mali. Selon lui, cette infrastructure va permettre de donner des soins de qualité aux Maliens, mais aussi de réduire les nombreuses évacuations des malades à l’extérieur du pays.

Dans son exposé, le directeur général de l’hôpital a déclaré que sa structure dispose des équipements de dernière génération. Selon lui, l’hôpital compte 50 lits et plusieurs salles dont des salles VIP. Pour le DG, l’hôpital va employer 200 personnes dont seulement une vingtaine d’expatriés. Il a également rassuré que le coût des soins sera à la portée des Maliens conformément à la volonté des plus hautes autorités du Mali.

Les deux membres du gouvernement ont été accueillis par le directeur général de l’hôpital Golden Life, Dr Eyup Ibrahim. Le représentant de l’Organisation mondiale de la santé au Mali, le président de la commission santé à l’Assemblée nationale, le directeur national de la santé, les directeurs généraux des différents hôpitaux du Mali, les représentants des ordres et des syndicats de la santé étaient également présents.

Wassolo