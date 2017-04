Hier, mardi 11 avril 2017, l’Association des juristes de banques et établissements financiers (AJBEF) a tenu sa 15ème journée annuelle placée sous le thème : « l’ingénierie juridique, un outil de performance au service des banques et établissements financiers ». Pendant trois jours, les orfèvres venus de tous les coins de l’Afrique vont argumenter plusieurs sous-thèmes articulés autour de trois grands pôles que sont : « le management bancaire », « le financement bancaire des entreprises » et la « sécurisation des engagements bancaires ». La cérémonie d’ouverture des travaux était présidée par le secrétaire général du ministère de la justice, des droits de l’homme, garde des sceaux, Sombé Théra en présence du président de l’AJBEF Mali, Abdoulaye Amara Touré, du président de l’Association Africaine des juristes de Banques et établissements financier, Amadou Kane, du représentant de l’Association Professionnelle des Banques et Etablissements Financiers (APBEF), Baba Dao et un parterre de banquiers

Selon le président de l’AJBEF Mali, Abdoulaye Amara Touré, l’antenne AJBEF Mali a été officiellement créée le 15 octobre 2008 avec comme objet principal de resserrer les liens et d’échanger des informations entre les membres de l’Association. Avant de citer plusieurs activités organisées par l’AJBEF dont la formation. En outre, il a mis l’accent sur le thème général de cette 15ème journée annuelle portant sur: « L’ingénierie juridique, un outil de performance au service des banques et établissements financiers». Ce thème général, poursuit-il, comporte sept sous-thèmes articulés autour de trois grands pôles que sont : « Le management bancaire », « le financement bancaire des entreprises » et la « sécurisation des engagements bancaires ». « Ces sept sous thèmes construits autour de ces trois pôles, constituent le menu de ces journées. Ils nous seront présentés par d’éminents spécialistes », a-t-il précisé. A la suite de Abdoulaye Amara Touré, le président de l’Association Africaine des juristes de Banques et établissements financier, Amadou Kane, a indiqué que dans toute activité bancaire se trouve le DROIT et que le respect de ses règles est une garantie de rentabilité de tout établissement de crédit. A l’en croire, tous les employés de banque font tous du droit sans le savoir. « Les comptables font du droit comptable et leur activité a été prévue par les lois commerciales comme le Code de Commerce et les Actes Uniformes de l’OHADA (Organisation pour l’harmonisation du droit des affaires», a-t-il souligné. Pour sa part, le représentant de l’APBEF, Baba Dao, a évoqué les défis auxquels les banquiers sont confrontés. A cet effet, il a souhaité la mise en œuvre rigoureuse des recommandations issues de cette 15ème journée annuelle de l’AJBEF. Angèle Bonane, du secrétariat exécutif du club des dirigeants de banque et établissements de crédit d’Afrique aussi bien que le secrétaire général du ministère de la justice, des droits de l’homme, garde des sceaux, Sombé Théra, ont rassuré de leur soutien sans faille à l’AJBEF. Pour Sombé Théra, l’organisation de cette 15ème journée annuelle est le début d’une nouvelle ère au Mali, celle de la prise en charge par du système judiciaire des préoccupations spécifiques à un secteur et cela pour plus d’efficacité et de visibilité dans les décisions de justice. A ses dires, la nouvelle carte judiciaire du Mali prévoit la création de nouveaux Tribunaux de Commerce et des nouvelles Cours d’Appel à Ségou, Sikasso et Gao. « C’est là un progrès remarquable dans notre mission de service public, un pas décisif dans le vaste mouvement entrepris depuis des années pour rapprocher la justice des justiciables. L’AJBEF se trouve ainsi dans une dynamique socioéconomique que l’Etat malien ne manquera pas de soutenir en raison de la place des institutions financières dans la relance de l’économie nationale », a conclu Sombé Théra.

Aguibou Sogodogo