A cause de la faiblesse et l’incapacitĂ© notoire de l’Etat, Le Mali est devenu malheureusement un pays oĂą le laisser-aller et le laisser-faire sont devenus monnaie courante. Pis les dirigeants actuels se laissent acheter leur silence par les multinationales qui pillent nos ressources minières.Â

L’Amader a pour mission principale la maĂ®trise de la consommation d’Ă©nergie domestique et le dĂ©veloppement de l’accès Ă l’Ă©lectricitĂ© au milieu rural et pĂ©riurbain. Son objectif gĂ©nĂ©ral est d’aider le Gouvernement malien dans ses efforts pour amĂ©liorer l’accès des populations rurales dĂ©favorisĂ©es Ă des services Ă©nergĂ©tiques de base qui permettront d’atteindre les objectifs de croissance Ă©conomique et de rĂ©duction de la pauvretĂ© y compris ceux dĂ©coulant des objectifs du MillĂ©naire pour le DĂ©veloppement. De façon plus spĂ©cifique, les objectifs sont : accĂ©lĂ©rer l’utilisation de l’énergie moderne dans les zones rurales et pĂ©riurbaines de manière Ă accroĂ®tre la productivitĂ© des petites et moyennes entreprises ; amĂ©liorer la qualitĂ© et l’efficacitĂ© des centres de santĂ© et d’éducation et d’amĂ©liorer le niveau de vie des populations ; promouvoir la gestion des forĂŞts afin de rĂ©duire les pressions sur les ressources forestières tout en encourageant les produits de substitution et les initiatives efficaces en matière d’énergie ; renforcer la rĂ©glementation du secteur Ă©nergĂ©tique et des institutions qui y sont liĂ©es de manière Ă crĂ©er un environnement favorable Ă une participation accrue du secteur privĂ© dans la fourniture de services d’énergie dĂ©centralisĂ©e aux populations des zones rurales et pĂ©ri- urbaines. L’Agence a pour entre autres missions : la maĂ®trise de la consommation d’énergie domestique et le dĂ©veloppement de l’accès Ă l’électricitĂ© en milieu rural et pĂ©riurbain. Mais force est de reconnaitre que l’Amader n’arrive plus Ă accomplir ses missions. De nos jours, elle a prouvĂ© malheureusement ses limites aux Maliens. Du coup, les ruraux n’ont que leurs yeux pour pleurer. Certaines localitĂ©s du Mali sous la couverture de l’Amader peuvent faire un mois sans Ă©lectricitĂ©. C’est le cas de Sadiola dans la rĂ©gion de Kayes oĂą les factures Ă la fin du mois sont toujours au rendez-vous mais le courant reste un mirage pour nos citoyens de cette localitĂ©.

Eu Ă©gard de tout cela, il est cependant primordial que l’Etat malien s’assume et revoit le contrat avec l’AMADER. D’autant plus que les Maliens ne sont guère satisfaits de cette Agence devenue inutile Ă cause de la très mauvaise gestion devenue malheureusement le sport favori des gouvernants actuels.

Tientigui