Lors d’une de ses visites nocturnes effectuée à l’Aéroport International Modibo Keita de Senou, le ministre de la Sécurité et de la Protection Civile, Général de brigade Salifa surpris deux agents de surveillance de caméra en plein sommeil au lieu de faire le travail pour lequel ils sont payés.

En effet, depuis sa nomination à la tête du département de la Sécurité et de la Protection Civile, le ministre Salif Traoré est à pied d’œuvre pour que la sécurité des populations et leurs biens soit assurée sur toute l’étendue du territoire national. Mais malgré la bonne foi qui l’anime, cette initiative ne peut aboutir sans le concours des autres, surtout les agents de sécurité payés pour ce faire. Et tel n’est pas le cas à tous les niveaux. Comme en témoigne ce qui s’est passé à l’aéroport international Président Modibo Keita de Senou il y’a quelques jours. Un endroit très sensible en termes de sécurité où tous les mouvements des usagers doivent être passés au peigne fin par des agents de sécurité à travers des caméras de surveillance.

Selon des sources bien introduites, le ministre de la Sécurité et de la Protection Civile a commencé des visites nocturnes dans certains endroits sensibles de la capitale pour s’assurer que les agents chargés de la sécurité s’acquittent de leurs devoirs comme il se doit. Lors de sa visite à l’Aéroport International Modibo Keita de Senou, une fois arrivé, il s’est dirigé vers le bureau des agents de surveillance de caméra alors que leur porte principaleétait fermée à clé. Après avoir frappé à plusieurs reprises sans succès, le ministre Salif Traoré a décidé de rentrer par la porte de dernière. C’est là où il a surpris les deux agents en plein sommeil comme s’ils étaient dans leurs chambres. Et pendant ce temps, personne ne surveillait la camera.

A en croire nos sources, cette situation a directement conduit à la suspension de ces deux agents et au renforcement des mesures de sécurité au niveau de l’aéroport. Car le ministre Salif Traoré est déterminé à assurer la sécurité des populations sur toute l’étendue du territoire. Et l’aéroport international Modibo Keita de Senou est un endroit stratégique pour ce faire.

Fily Sissoko

