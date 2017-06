L’ex Cress de Badalabougou abrite, du 19 au 23 juin 2017, un atelier de formation à l’intention des membres du commissariat à la réforme du secteur de la sécurité initié par le National Democratic Institut (NDI) et la MINUSMA en collaboration avec la Primature. Cet atelier, selon les organisateurs, permettra d’identifier les défis et menaces majeures auxquels notre pays est confronté. L’ouverture des travaux était présidée par le commissaire à la réforme du secteur de la sécurité, l’Inspecteur Général Ibrahim Diallo en présence du Directeur résidant du NDI au Mali, Dr Badié Hima. Etaient présents également, le représentant de l’Union Africaine pour le Sahel, Pierre Buyoya, des hauts gradés de l’armée et d’importantes personnalités.

Parlant au nom du(NDI) et la de la MINUSMA, Dr Badié Hima a souligné que le (CNRSS) est chargé entres autres : de définir les orientations stratégiques et de fixer les priorités nationales en matières de réformes, d’évaluer régulièrement le système de défense et de sécurité, contribuer en coordination avec la commission d’intégration, à la définition des critères, quotas et modalités d’intégration des combattants au sein des forces armées maliennes. Aussi dit-il, le rôle du (CNRSS) est prépondérant et central dans la mise en œuvre de l’Accord pour la Paix. Pour le commissaire à la réforme du secteur de la sécurité, l’Inspecteur Général Ibrahim Diallo, les défis sécuritaires dans le monde entier se sont multipliés avec ampleur et dépassant les frontières des pays. Ces menaces transnationales, dit-il, se traduisent par l’extrémisme violent, le trafic d’armes, la criminalité organisée constituant désormais des véritables défis à la stabilité humaine. Pour relever les multiples défis, il a souligné la nécessité de renforcer l’efficacité des institutions publiques de défense et de sécurité mais aussi cerner toutes les structures de l’Etat à travers le renforcement de la gouvernance dans tous les secteurs. D’après l’Inspecteur Général Ibrahim Diallo, le processus de réforme du secteur de la sécurité qu’ils souhaitent mettre en place devra permettre de répondre non seulement aux menaces sécuritaires en garantissant plus efficacement la protection des citoyens et de leur bien ainsi que les institutions tout en permettant également la mise en œuvre efficiente de l’Accord pour la Paix.

Sidiki Adama Dembélé