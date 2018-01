L’année dernière le peuple malien criait à l’insécurité. Cette année, les cris sont de moins de moins forts. C’est le résultat d’une loi dénommée Loi de Programmation de la Sécurité Intérieure (LPSI). Le Ministre de la Sécurité et de la Protection Civile Général Salif Traoré a expliqué profondément cette loi aux Maliens lors du ” Focus de Presse “, une émission publique à l’initiative du Centre de communication dudit Ministère en partenariat avec les radios privées. C’était ce vendredi 19 janvier 2018 à la maison de la presse.

Assis devant un public attentif, répondant aux questions de plusieurs journalistes des radios privées, et en direct sur les réseaux régionaux des radios partenaires, le Ministre de la Sécurité et de la Protection Civile Général Salif Traoré explique l’importance de la LPSI.

En effet, la LPSI s’étend sur cinq (5) ans. Son exécution coûtera plus de quatre cent milliards (400.000.000.000 FCFA) au budget national et sera décaissée progressivement chaque année. Selon le Ministre, ce fonds servira à acheter les armes, les véhicules, à construire des bâtiments mais aussi à entretenir, à recruter, à former les forces de sécurité.

Ainsi, conformément à cette loi, le Ministre Traoré affirme que deux mille deux cent (2200) policiers et cinq cent (500) Saper Pompiers seront recrutés cette année. L’on constate actuellement une amélioration de condition de travail des agents de sécurité. L’exécution du LPSI permettra, selon le Ministre, de doter progressivement les forces de sécurité des armes et d’autres outils de travail. “ Nos forces de sécurité ne dorment pas. Elles sont mobiles et actives ” dit M. le Ministre.

En effet, les Bamakois commencent à oublier l’insécurité poignante de l’été 2017 où les bandits armés opéraient en plein jour sans inquiétude. Où personne ne se sentait en sécurité chez soi. Mais, le Ministre de la Sécurité affirme que la plupart de ces bandits croupissent aujourd’hui en prison.

Toutefois, Général Salif Traoré appelle la population à collaborer étroitement avec les forces de sécurité en informant la police à chaque fois qu’elle constate des présences étrangères inexpliquées. Car la police ne peut rien faire sans l’aide de la population. D’ailleurs, pour lui, l’insécurité persistante au centre du pays est due en partie à une faible collaboration de la population avec l’armée. Il soutient que les terroristes viennent en petit nombre (deux ou trois), se mêlent à la population, préparent et perpètrent leurs attaques sans être dénoncés. Une attitude dont le Ministre appelle les Maliens à se débarrasser au profit d’un changement de comportement.

En plus des sujets relatifs à la sécurité, les journalistes ont amené le Ministre à se prononcer sur les marches pacifiques qui ne sont pas souvent autorisées. Dernièrement, les marcheurs sont dispersés par les forces de l’ordre à coup de gaz lacrymogène pour avoir marché sans autorisation. Pour sa part, le Ministre dira que le mieux serait de s’informer sur la cause de non autorisation de sa marche. En conséquence opter pour d’autres formes de contestation pacifique. Aussi, Général Traoré souligne que certaines Institutions symboliques de la République ne sont pas des lieux de sit-in. Comme ce que les femmes de Koulikoro auraient fait en voulant marcher sur Koulouba.

Yacouba TRAORE

Commentaires via Facebook :