Les travaux pour la réalisation d’un terrain de sport dans le voisinage immédiat du ministère de la Sécurité intérieure avance.

La construction de ce terrain en face du département nous a amené à nous posés des questions sur les risques que pourraient courir ce ministère stratégique dans notre système de défense. Ce lieu sera destiné certainement à une certaine couche voire des non maliens. Il a craindre que sur ce lieu d’attroupement l’on fomente quelque chose de mal. Cela n’est pas à exclure. Tout peut arriver dans ce pays pas bien sécurisé où on se fait surprendre à bout de champ. N’est – t-il pas temps que le ministre cherche à voir claire dans la construction d’un tel stade en face de lui, et de savoir à qui il est destiné. Déjà la proximité de cet hôtel géant à partir duquel avec du matériel de pointe on peut, voisinage aidant, accéder à toutes les informations du ministère de la sécurité intérieure. Mon général, cherché à voir clair.

Sinaly