Une rencontre de prise de contact et d’échanges a eu lieu le mercredi 24 janvier 2018, dans la salle de conférence du Ministère de la Sécurité et de la Protection Civile, placée sous la présidence du Secrétaire général du département en question. Ladite rencontre a regroupé les maires des communes, le commandant de légion de Bamako, les commandants des groupements ainsi que les commandants de Brigade et commissaires de Police de Bamako et environs.

L’objectif de cette rencontre est de mettre en place, une police de proximité pour mieux assurer la sécurité des personnes et des biens.

Selon le secrétaire général du Ministère de la Sécurité et de la Protection Civile, M. Azer Kamaté, dans la perspective de la mise en place de la police de proximité, la gendarmerie avait initié une première rencontre au niveau de sa direction générale. Elle avait vu la participation de certains maires des communes environnantes, le commandant de légion de Bamako, les commandants de groupements et de compagnies ainsi que les commandants de Brigade de Bamako et environs.

A ses dires, il a été suggéré à l’issue, d’élargir cette rencontre à tous les acteurs impliqués dans la sécurité de proximité. D’où l’organisation de cette rencontre placée sous l’égide du département en charge de la sécurité.

Cette initiative avait pour objectifs : de mieux assurer la sécurité des personnes et des biens à travers la mise en place de la police de proximité ; de garantir une meilleure implication de la société civile et de l’administration dans la gestion des questions de sécurité. Spécifiquement, il s’agit de préparer la mise en place des commissions de sécurité au niveau des différentes communes et de préparer également la mise en place de la grande commission intercommunautaire.

Chaque commune sera dotée d’une commission de sécurité regroupant tous les acteurs impliqués au niveau de ladite commune.

D.Keita

Commentaires via Facebook :