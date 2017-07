Le ministère de la Promotion de la Femme, de l’Enfant et de la Famille, à travers la Cité des Enfants, organise, grâce à l’appui technique et financier de l’UNICEF, la 11ème édition d’Oxyjeunes, du 24 au 28 Juillet 2017 à Sikasso. Le thème retenu cette année est : «Pour chaque enfant, une bonne nutrition!». L’évènement est placé sous le Haut Parrainage de la Première Dame, Madame Kéïta Aminata Maïga, Epouse du Président de la République, présidente de l’ONG AGIR

120 enfants représentant les 10 régions du Mali et le District de Bamako seront présents à cette édition qui est un cadre idéal d’expression et d’échanges qui favorise leur implication dans la prise de décisions les concernant. Il leur offre également l’occasion de sensibiliser les populations et d’attirer l’attention des autorités sur les questions brûlantes relatives au bien-être des enfants.

L’édition 2017 est placée sous le thème de la nutrition, en reconnaissance au rôle que peuvent jouer les enfants dans la lutte contre la malnutrition, qui touche 26% des enfants au Mali.

Rappelons que «OXYJEUNES» est une initiative pour la défense des droits des enfants et la promotion de leur participation à la promotion d’un meilleur cadre de vie. “Oxyjeunes” offre aux enfants un cadre de dialogue et d’échanges qui leur permet de mettre en exergue leur savoir-faire et leur créativité.

« OXYJEUNES » permet d’outiller les enfants pour la promotion de l’hygiène et de l’assainissement auprès de leurs parents et camarades. Il vise la limitation des risques de maladies liées à l’insalubrité et au manque d’eau potable.

Daniel KOURIBA