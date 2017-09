Les membres de la Mutuelle des travailleurs de l’éducation et de la culture (MUTEC) se sont réunis le mardi 12 Septembre 2017, pour tenir leur 16ème Assemblée générale ordinaire. Pendant cette assemblée, les mutualistes ont penché sur l’examen des rapports (moral et financier) ; sur le programme d’activités 2017-2020 et procédé à l’élection du nouveau bureau. La cérémonie d’ouverture a été présidée par le Conseiller technique au Ministère des Sports, Mahamadou Sidibé ; du président de la MUTEC, Babassa Djikiné.

Le président de la Mutuelle des travailleurs de l’éducation et de la culture (MUTEC), Babassa Djikiné, a dit que le mandat qui vient de finir a connu des difficultés, ce qui les a d’ailleurs conduits à tenir en décembre 2016 une Assemblée générale extraordinaire. Malgré cela, il dit qu’en toute responsabilité, ils ont essayé de trouver des solutions à leurs préoccupations. Et de préciser que pendant cette assise comme il est de tradition, ils passeront en revue tous les aspects et tous les compartiments de leur structure. Pour le président, la formation n’a pas été au rendez-vous, lors de ce mandant. A ses dires, le journal MUTEC info a été mis en veilleuse pour des raisons économiques qu’ils connaissent tous. « Un seul numéro a paru depuis la dernière assemblée générale extraordinaire vu l’importance des décisions. Il fallait les diffuser le plus largement possible car les Assemblées Générales de restitution n’ont pas pu se tenir partout. Le journal peut être un bon outil contre la désinformation dont nous sommes victimes cette année », a-t-il précisé.

En outre, le président Djikiné a égrené que le centre de santé MUTEC fonctionne à la grande satisfaction de ses adhérents et de ceux qui le fréquentent qui, malheureusement ne sont pas majoritairement des mutualistes. Et de renchérir que le centre est conventionné aujourd’hui avec la CANAM, ce qui fait ouvrir ses portes à tous les assurés de l’AMO. Concernant, les coopératives, le président a dit que durant ce mandat, il n’a financé aucune coopérative et aussi aucune coopérative n’a aussi effectué un remboursement. « Nous devons trouver aujourd’hui le moyen de recouvrer par précompte, s’il le faut les créances des coopérateurs dont les dettes sont officiellement matérialisées par des documents écrits. Ce serait dommage de laisser se déliter l’un de ces véritables instruments de lutte contre la pauvreté et la précarité que sont les coopératives », a-t-il mentionné. Parlant du contexte de notre pays depuis 2012 à nos jours, le président affirme que le Mali est devenu un vaste champ de bataille d’intérêts divergents qui dépassent nos frontières et nos capacités. Et de souligner que le climat d’insécurité n’est pas du tout favorable à des activités socio-économiques comme la mutualité en dehors du District de Bamako.

En plus, il faut noter qu’un autre facteur important a été soulevé lors de cette assemblée générale, il s’agit d’une fronde de certains retraités de 2016 qui contestent les mesures prises par l’Assemblée générale extraordinaire. « Mecontents, ils sont en train de désinformer et de démobiliser les jeunes à adhérer à la MUTEC. La survie de la MUTEC leur importe peu. Ce climat délétère a été une véritable préoccupation du CAN, quand on sait l’esprit peu solidaire de beaucoup de jeunes enseignants de l’école malienne d’aujourd’hui », a-t-il assené.

Rappelons que cette MUTEC a été créée en 1987 et aujourd’hui, elle compte à peu près plus de 1000 adhérents.

Seydou Karamoko KONE