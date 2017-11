L’événement est placé sous le signe de la cohésion sociale, du brassage culturel et détection des jeunes talents

En prélude à l’organisation de la 1ère édition des jeux nationaux de la jeunesse prévue du 24 au 31 Décembre prochain à Bamako, la Commission d’organisation de l’évènement a organisé une conférence de presse couplée au lancement des activités pour faire le point des préparatifs et annoncer les activités programmées. C’était le lundi 27 novembre dernier au siège de l’Organisation. La conférence était animée par le colonel Major Brehima Diabaté, président de la commission d’organisation qui avait à ses côtés Alassane Mariko président de la sous-commission compétition et organisation et Papa Oumar Diop, président de la sous-commission communication.

Prenant part à cette première édition de fête sportive des jeunes, les représentants de toutes les régions administratives y compris ceux de Bamako au total 863 participants en raison 79 personnes par région. Le président de la commission d’organisation a placé l’évènement sous le signe de la cohésion sociale, du brassage culturel et détection des jeunes talents. L’organisation de ces jeux est un projet ancien du Comité national olympique et sportif qui fait suite à plusieurs tentatives depuis 2010 en raison des contraintes financières et d’ordres politiques a t-il expliqué. Selon le colonel Major les jeux concernent les jeunes de moins de 20 ans qui vont rentrer en compétition dans sept disciplines sportives à savoir: Athlétisme (homme/ femme), Basket-ball (fille 3×3), Football féminin de salle 6×6, Karaté, Taekwondo, Handball garçon, Volleyball garçon. Les sites retenus pour abriter les jeux sont le stade du 26 Mars et l’INJS.

Auparavant le président de la Commission d’organisation, le colonel Major Bréhima Diabaté, a rassuré que toutes les dispositions sont prises notamment les frais d’hébergement, transport des délégations sans oublier le côté sécuritaire en collaboration avec la direction régionale de police afin que la fête soit belle et permettre aux jeunes futures dirigeants de ce pays de nouer des contacts pour le développement du Mali en général et du sport en particulier.

A titre de récompense, à en croire le président de la sous-commission compétitions et organisation matérielle, Alassane Mariko, les sportifs seront récompensés à l’image des jeux olympiques par les médailles et attestations.

Rappelons que pour la réussite de la première édition le Comité national olympique et sportif du Mali a mobilisé soixante-dix millions de FCFA et compte sur l’accompagnement de la presse en vue d’une large communication autour de l’évènement.

AMT

