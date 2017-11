La cérémonie de remise des trophées a eu lieu le vendredi 24 novembre à l’hôtel Tim-Buktu sous la présidence du parrain, M. Nouridine Sanogo, DG du Fonds de développement économique, en présence du maire de la commune VI, Alou Coulibaly, de la directrice déléguée de l’Agence Miroir Média, Mariam Maiga, entre autres.

Réalisée par l’agence de communication Miroir Média, pour cette première édition, 15 entreprises répondant aux critères des trophées “Les clés de la performance” ont été retenues sur 100 entreprises évoluant dans différents secteurs d’activités. Elles offrent des avantages considérables aux clients. L’indice, la performance et le mangement ont été les critères choisis. Pour la directrice déléguée de l’agence miroir Média, les résultats sont le couronnement de neuf mois de travail, d’enquêtes et de sondages, en toute confidentialités. Selon elle, l’objectif était de mettre en exergue la qualité du service et les prestations de ces entreprises.

Après 9 mois d’acidités les résultats ont donné un classement de 15 entreprises lauréates parmi lesquelles, Toguna Agro industrie a été sélectionnée dans le secteur Agro industrie. Dans le secteur des services d’assiettes fiscales, les douanes maliennes ont été primées. Dans les domaines des mines, des Ressources humaines, de la formation et de l’innovation technologique, on retient respectivement Wassoul’Or, l’entreprise UPS, l’Ecosup et Energia. Dans le secteur du panier de la ménagère, Bara Muso est lauréate. Dans le monde agricole, l’Office du Niger a été choisi. Plusieurs autres structures et entreprises comme la CANAM, Thé Achoura, l’Eau minérale Diago, Coris Bank et Orange Mali ont été primées.

Cette belle initiative de l’agence miroir Média a été saluée à sa juste valeur. Pour le parrain de l’événement, M. Nouridine Sanogo, l’organisation d’un classement annuel des entreprises nationales et étrangères opérant au Mali est salutaire, car elle intègre un des objectifs du Fonds de Développement économique (FED).

Rappelons que pour parvenir aux résultats, l’agence Miroir Média a mené plusieurs études comparatives auprès des clients et travailleurs des entreprises citées. Les entreprises nominées ont chacune des spécificités qui font d’elle une référence en la matière.

DK

