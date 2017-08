Les Rwandais du Mali à l’instar de leurs frères ont célébré samedi 29 juillet à l’hôtel Amitié de Bamako, le 23ème anniversaire de la libération du Rwanda, célébré le 4 juillet de chaque année. L’évènement était placé sous le haut parrainage de l’Ambassadeur du Rwanda au Mali, Dr Mathias HAREBAMUNGU. Etaient présents à cette cérémonie, deux membres du gouvernement malien, à savoir le ministre des affaires religieuses et du culte Thierno Hamadou Hass Diallo et son collègue de l’artisanat et du tourisme, Nina Wallet Intallou, du haut représentant de l’Union Africaine au Mali Pierres Bouyoya et de nombreux ressortissants vivants au Mali.

Après les hymnes nationaux, le porte parole de la communauté Rwandaise du Mali, Dr Jules MIHIGO, dans ses mots de bienvenue, a rendu un vibrant hommage aux vaillants soldats du front patriotique pour le Rwanda, commandé à l’époque par le général Paul Kagamé, l’actuel président. Lequel a mis fin au génocide le 4 juillet 1994 après la mort des centaines de milliers de Tustis.

Selon lui, MIHIGO malgré ce drame le Rwanda a retrouvé la paix et la réconciliation nationale, la sécurité mais aussi la réduction de la pauvreté. Il est devenu un pays cité en exemple en terme de développement et qui continue son chemin de développement sous la clairvoyance du président Paul Kagamé. Il n’a pas manqué au nom de la communauté Rwandaise du Mali de saluer les autorités maliennes pour l’hospitalité et bon séjour dont bénéficie la communauté Rwandaise.

En prenant la parole, Dr Mathias HAREBAMUNGU a déclaré que: « le 4 juillet 1994 marque la fin de la souffrance, d’une longue époque de brutalité et de division que le Rwanda a connue ». C’est pourquoi, il a remercié tous les amis du Rwanda qui ont contribué à la libération après l’abandon de la communauté internationale.

Outre la paix et la réconciliation retrouvée, Dr Mathias HAREBAMUNGU a profité l’occasion pour rappeler quelques résultats obtenus par le Rwanda. En effet, selon les indicateurs de développement, le pays dispose d’un taux de croissance de 8%. Il est la 2e économie compétitive après l’île Maurice, sur 156 pays classés en Afrique. Il occupe le 7e rang parmi les pays qui ont de meilleurs environnements à vivre. Aussi, il est le 7e pays le mieux gérer de la planète sur les 147 pays classés. Il ne faut pas perdre de vie également que l’espérance de vie est passée de 28 ans en 1994 à 68 ans.

Le ministre des affaires religieuses et du culte, Thierno Hamadou Hass Diallo, représentant son collègue des affaires étrangères et de la coopération internationale, au nom du gouvernement malien et du président de la république, a salué les liens d’amitié qui existent entre les deux pays.

Mamadou Nimaga