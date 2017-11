Pour promouvoir le brassage entre les jeunes de la commune IV, M. Aliou TRAORE, à travers son association ”Vision Nouvelle”, accompagne l’organisation d’une coupe entre les équipes de football amateurs de la commune. Le dimanche 29 Octobre, à LAFIABOUGOU, sur le terrain Magnan, la finale de la 2ième édition de cette coupe a opposé FC Barça à FC BURO. Score final 0 but partout, c’est aux tirs au but que le FC Barça remporte la coupe par 3 tirs contre 1. En plus du trophée, le vainqueur est parti avec une enveloppe de 100.000FCFA et le vaincu avec celle de 50.000FCFA.

Au moment de la remise du trophée au vainqueur, Aliou TRAORE a offert 7 motos Jakarta à des personnes qui se sont faites distinguées. D’abord, il a remis deux motos Jakarta aux deux équipes finalistes, une moto au capitaine des supporteurs professionnels des Aigles du Mali et le reste des motos aux membres de l’association ”Vision Nouvelle” qui ont mouillé le maillot pour la cause de ladite association.

“Je tiens à lever un amalgame sur la nature de notre association. Il faut savoir que l’association ”Vision Nouvelle” est purement et simplement apolitique. Son objectif est de promouvoir le développement. En accompagnant cette coupe, nous avons jugé nécessaire de satisfaire une activité sportive et culturelle et voilà pourquoi nous accompagnons les organisateurs principaux. Les points phares dont nous visons sont : l’entente dans la commune, l’unité, la solidarité et la cohésion “, déclare Aliou Traoré, Président de Vision Nouvelle.

Pour l’occasion, M. Aliou TRAORE avait à ses côtés : le président du Parti RPM (Rassemblement Pour le Mali) M. Boubacar TRETA, M. Magnan DEMBELE le parrain de la coupe, les membres et les sympathisants de l’association ”Vision Nouvelle”.

Soulignons que M. Aliou Traoré est aussi le représentant du parti RPM à Conakry en Guinée. De ce fait, le président du parti RPM, Boubacar TRETA, est venu en personne témoigner le soutien de la grande famille du parti. Sur le lieu, il dira qu’il ne pouvait pas rester en marge de cet événement car le donateur est un apport inestimable pour le président IBK.

Le déroulement du Match

Il est 16 heures. Le soleil s’est beaucoup incliné vers son dortoir. Au même moment les populations des quartiers de la commune IV affluent massivement dans la direction du terrain Magnan. Les arrivants occupent tous les côtés du terrain. Personne ne semble vouloir manquer la finale de la 2ième édition de la coupe ”Vision Nouvelle”, vu l’affluence.

Les invités officiels, les supporteurs des deux équipes finalistes, les amateurs de football, les simples curieux, les vendeurs ambulants, tout ce beau monde attendait impatiemment le coup de sifflet de l’arbitre. A droite de la tente des officiels, un dj avec ses puissantes sonorisations jouent des musiques dansantes qui font fredonner le public. Pour combler le tout, en face du loge des invités officiels et installés à l’autre côté du terrain, les supporteurs professionnels des Aigles du Mali offrent au public une animation semblable à celle que l’on rencontre dans le stade omnisports ”Modibo KEÏTA”, dans ses grands jours.

16 heures 25 minutes, les joueurs des deux équipes et les arbitres du match pénètrent sur le terrain et s’alignent au centre. Ensuite, Alou Traoré le donateur de la coupe accompagné de Magnan DEMBELE, le parrain de la coupe et d’autres personnalités viennent les saluer au centre. Après les salutations et après les vérifications des deux filets de but par les arbitres assistants, l’arbitre central donne le coup d’envoi, il est 16 heures passés de 30 minutes.

A 17 heures 15 minutes, l’arbitre central siffle la mi-temps. Le score était de 0 but partout. Pendant le match, aucune des équipes n’a pu monopoliser le ballon. Par contre, un véritable combat physique s’était engagé entre les joueurs. Le match était plaisant à suivre, mais très pauvre en occasion de but. De la reprise de la deuxième mi-temps au coup de sifflet final de l’arbitre central aucune équipe n’a marqué de but. Le score est resté vierge 0-0.

Vers 18 heures 10 minutes, l’épreuve des tirs au but commence. Selon les règlements de cette coupe, trois joueurs par équipe tirent d’abord le penalty. En ce sens, chaque équipe a choisi ses trois meilleurs tireurs de pénalty. La chance a finalement sourit à l’équipe du Barça, tous ses trois joueurs ont marqué. Cependant, un seul joueur de FC Buro a vu son tir dans les filets.

Les spectateurs ont démontré un véritable engouement pour l’événement. Ce fait est un témoignage que cet évènement de l’association ”Vision Nouvelle” est sûrement en train de s’imposer dans le carnet des activités phares de la commune IV.

Son président, Aliou TRAORE, est devenu un icône pour la jeunesse de la commune IV. Car, il est la première personne à qui les jeunes de la commune IV contactent quand ils veulent un soutien quelconque.

Sory Ibrahim TRAORE

Commentaires via Facebook :