L’ancien ministre Mamadou Frankaly Kéïta est plus que jamais déterminé à mobiliser les militants et sympathisants du Rpm pour la réélection du président IBK en 2018. Après sa grande mobilisation, le 3 mai dernier, pour le lancement des travaux de bitumage de la route Banconi-Dialakorodji-Safo-Nossombougou, il sera ce week-end à Sansanding pour galvaniser les militants Rpm en vue des échéances à venir.

Selon le président du Rassemblement pour le Mali (Rpm), parti au pouvoir, Bokary Tréta, le président de la République Ibrahim Boubacar Kéïta sera bel et bien candidat en 2018 pour briguer un second mandat. Depuis lors, tous les militants et sympathisants du parti se mobilisent derrière IBK afin qu’il puisse être réélu dès le 1er tour. C’est le cas de l’ancien ministre de l’Energie et de l’Hydraulique, Mamadou Frankaly Kéïta. Ce cadre exemplaire et très respectueux dans le milieu est toujours resté au service du parti au pouvoir, malgré son départ de la tête du département de l’Energie. Malgré qu’il soit aussi en chômage depuis quelques mois, Mamadou Frankaly Kéïta fait de son mieux pour mobiliser les militants du Rpm, que ça soit au niveau de son village natal Sansanding ou au niveau de la Commune I où il réside.

C’est pourquoi Mamadou Frankaly Kéïta était au four et au moulin lors de la cérémonie de lancement des travaux de bitumage de la route Banconi-Dialakorodji-Safo-Nossombougou par le président IBK, le 3 mai dernier. Il a fortement mobilisé les militants et sympathisants du Rpm de la Commune I afin de réserver un accueil chaleureux et digne au chef de l’Etat. Cela, avec des banderoles sur lesquelles on pouvait lire: “Grand merci à IBK”. Cette action a été fortement saluée par beaucoup de cadres de la majorité présidentielle, plus particulièrement ceux du parti au pouvoir. “Il est très difficile de voir aujourd’hui quelqu’un au sein du Rpm qui se bat comme Mamadou Frankaly. Sa vie reste et demeure le parti au pouvoir. Son objectif n’est autre que de voir le président IBK réélu pour un second mandat pour le plus grand bonheur des Maliens. Raison pour laquelle, il fait tout pour mobiliser ses militants à la base” nous a précisé un cadre du Rpm.

En tout cas, l’ancien ministre de l’Energie prend son bâton de pèlerin dès ce vendredi pour se rendre à Sansanding dans la région de Ségou. Le but de cette mission est très clair: il s’agit d’abord de remercier les militants du Rpm pour la brillante élection de Madjouma Kéïta (un jeune douanier de son état) à la tête de la mairie de la Commune de Sansanding et ensuite de les galvaniser en vue des échéances à venir dont la Présidentielle de 2018.

Il est nécessaire de rappeler qu’à l’issue des Communales du 20 novembre 2016, le Rpm a obtenu la majorité absolue avec 13 conseillers sur 23. Du coup, le parti dirige la mairie de Sansanding après 15 ans de gestion avec le Mpr.

Le séjour de Mamadou Frankaly sera très riche en couleurs. Il présidera la finale de la 2ème édition de la Coupe de football qui porte son nom. Organisée par le Club de soutien de Mamadou Frankaly Kéïta, cette coupe met en compétition les différentes équipes de la Commune. En finale, AS Pro sera face à Lion Blessé. L’événement prévu ce samedi 13 mai sera rehaussé par la présence de plusieurs cadres du Rpm dont des ministres et des députés.

Auparavant, une soirée artistique et culturelle est prévue ce vendredi soir. Elle sera animée par un artiste de la région. “Tout est fait prêt pour que la fête soit belle. Toute la population de Sansanding est mobilisée pour réserver un accueil chaleureux à Mamadou Frankaly Kéïta qui a contribué au développement socio-économique de la Commune. Il s’agira pour nous de rendre un vibrant hommage à cet homme, qui est resté lui-même, malgré son départ du gouvernement” nous a confié l’un des membres du Club de soutien à Mamadou Frankaly Kéïta.

A.B. HAÏDARA