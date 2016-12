Ouvert du 22 au 26 décembre 2016 à la Cité des Enfants de Bamako, le salon de l’Enfance de Bamako est organisé par la direction de la cité des enfants en partenariat avec le Ministère de la femme, de l’enfant et de la famille et la MINUSMA. La cérémonie de lancement de cet événement était placée sous le haut parrainage de la 1ère Dame, Keita Aminata Maïga. Le thème de cette édition est : « la résilience des enfants : facteur de paix, de stabilité sociale et de développement durable.»

‘’La tenue du salon de l’enfance de Bamako est une initiative qui mérite d’être soutenue et encouragée.’’, a déclaré Sangaré Oumou Bah, ministre de la Promotion de la femme de l’enfant et de la famille. Elle a assuré la Direction de la Cité des Enfants du soutien de son département car tout ce qui touche à l’enfant est une cause noble à plus d’un titre.

Pour elle le thème choisi est évocateur quand on se réfère à la situation économique, sociale et sécuritaire que notre pays connaît depuis 2012, qui vise à améliorer les conditions de vie des enfants et les pratiques des professionnels du domaine de l’enfance et qui offre de plus en plus l’occasion de développer une véritable synergie autour des questions relatives à la promotion et à la protection de l’enfant au Mali.

Selon le Directeur de la division des droits de l’homme de la MINUSMA, Guillaume Ngefa, ce salon est une occasion pour les acteurs impliqués dans le domaine de l’enfance d’échanger, de communiquer, d’informer et de s’informer sur les questions qui touchent les enfants du Mali.

A en croire Guillaume Ngefa, l’appui apporté par la MINUSMA à ce salon est un geste symbolique, un témoignage de l’engagement de la mission à soutenir le gouvernement malien dans ses efforts de protection des enfants car pour lui, ce salon est la matérialisation d’un des droits fondamentaux, à savoir le droit de participation.

Il n’a pas manqué de rendre hommage au gouvernement pour la création de la cité des enfants qui est un lieu d’éducation, de prévention et de protection des enfants et aussi un espace de construction progressive de la citoyenneté et qui participe au renforcement de la résilience des enfants.

Quant à la marraine du salon, Keita Aminata Maiga, elle a salué l’initiative qui vise le bien-être des enfants tout en réaffirmant son soutien inconditionnel à l’organisation du salon.

MAMADOU NIMAGA