C’est fort de cette conviction que les membres de la Mission, les autorités maliennes et les partenaires internationauxdu Mali, ont célébré la 3ème année d’activité d’EUCAP au Mali. Une cérémonie au cours de laquelle l’effort commun pour la sécurité et le développement du Mali a été salué.

Au cours de l’année écoulée, les formateurs et conseillers de la Mission ont partagé leurs connaissances avec leur collègues des trois forces et cela, dans plusieurs domaines. Ainsi, policiers, gendarmes et gardes maliens échangeaient avec les experts européens d’EUCAP Sahel Mali sur des domaines visant à renforcer leurs capacités et compétences en matière de sécurité. L’objectif de la Mission étant que ceux-ci puissent servir de relais auprès de leurs collègues maliens. Ainsi, avec plus de 81 formations diverses, 1602 stagiaires provenant des trois forces ont été formés au cours de l’année 2017.

Le Chef de mission Philippe RIO a félicité l’engagement et la bonne collaboration entre maliens et les membres de la mission et a indiqué au ministre de la sécurité : « n’hésitez pas à nous mettre à contribution, dans le cadre de notre mandat, pour accompagner vos services dans vos projets au profit des populations. Nous avons laissé nos familles loin d’ici pour cette noble cause, et nous seront heureux de renforcer notre engagement à vos côté. »

Le ministre de la sécurité, le Général Salif TRAORE de féliciter l’accompagnement de la mission aux forces depuis ces 3 dernières au Mali. Une reconnaissance qu’il a exprimé à EUCAP en particulier et à l’UE en général en terme d’appui au Mali.

Le ministre a, en compagnie du Chef de Mission, inauguré le second bâtiment du Quartier Général de la mission. Ce nouveau local abritera des salles de formations et de conférence.

Les perspectives pour 2018 viseront globalement à la poursuite du mandat de la Mission en termes d’appui et de soutien au Mali. Il s’agit entre autres de la présence renforcée des conseillers et formateurs dans les Directions et Etat-major général comme dans les écoles au côté des services maliens. Un appui renforcé au développement des capacités d’investigation face au terrorisme et au crime organisé, l’accompagnement de la mise en œuvre du Plan de Sécurisation Intégré pour la Région Centre (PSIRC) et un appui à la Force Conjointe du G5 Sahel.

Par ailleurs, la Mission a tenu a salué le travail de 6 stagiaires des 3 forces qui se sont particulièrement illustrés par leur engagement. Ils ont reçu le diplôme de la mission qui leur a été remise par les autorités.

Source : EUCAP

Commentaires via Facebook :