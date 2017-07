Sous la présidence du ministère de la Solidarité et de l’Action humanitaire, s’est ouverte aujourd’hui 21 juillet 2017 au Grand hôtel de Bamako la 3ème Réunion de la Commission Tripartite (Mali-Mauritanie et UNCHR).

Maliweb.net- La 3ème réunion de la Commission tripartite Mali-Mauritanie –UNCHR sur le rapatriement des réfugiés maliens installés en Mauritanie, s’est ouverte aujourd’hui à Bamako en présence des représentants de l’ UNHCR- Mali, Angele Djohosou et François Renaud de l’ UNHCR –Mauritanie ; du directeur général de l’ Administration territoriale de la Mauritanie et du Secrétaire général du ministère de la Solidarité et de l’ Action Humanitaire, Samba Alhamdou Baby .

Selon la représentante du HCR au Mali, Angele Djohosou, cette troisième réunion Mali-Mauritanie- HCR, qui se tient conformément à l’ Accord tripartite pour le rapatriement des réfugiés maliens vivant en Mauritanie , accord signé le 16 juin 2016 à Nouakchott, intervient après celle organisée à Bamako le 30 septembre 2016 qui a été l’occasion de mettre en place la Commission Tripartite et celle de Nouakchott le 28 février 2017, va permettre l’élaboration du plan de travail qui sera évalué au cours de cette session. En effet, cette rencontre est l’occasion pour les parties prenantes, le Mali, la délégation mauritanienne et l’UNCHR de dresser la situation pour mieux préparer les prochaines étapes, comme l’ a indiqué, le directeur général de l’ administration territoriale de la Mauritanie, Mhamada Ould Meymar. A ses dires, elle est également l’expression de la fraternité et la bonne coopération qu’entretiennent nos deux pays. Un avis partagé par le représentant du ministre de la Solidarité et de l’ Action humanitaire, Samba Alhamdou Baby . Qui a fortement salué l’accompagnement des autorités mauritaniennes et le HCR pour l’accueil des réfugiés maliens ainsi que les activités menées en faveur de leur rapatriement volontaire et leur réintégration au Mali.

Pour le Secrétaire général du ministère de la solidarité et de l’ Action humanitaire, de nombreuses avancées sont à noter dans le cadre de la consolidation de la paix et la sécurité dans l’ ensemble des régions du Mali avec les efforts consentis par le gouvernement pour un retour définitif de l’ administration et des services déconcentrés dans toutes les régions du nord à travers les acquis du programme d’urgence pour la relance et le développement des régions du nord (phase 1et 2) dont la 3ème est en phase d’exécution. Soulignons qu’ à la date du 30 juin 2017, il a été enregistré le retour volontaire d’environ 60 094 personnes rapatriés ; l’enregistrement dans les pays limitrophes par le HCR s’élève à 143 103 réfugiés maliens en plus du retour effectif de 498 170 personnes déplacées internes.

Khadydiatou SANOGO