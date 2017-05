Fidèle à sa tradition établie depuis 2012, l’Association Mamadou Konaté (AMK) a organisé le 11 mai dernier, date anniversaire de la mort de l’illustre personnage, une conférence débat marquant le 61ème anniversaire de la disparition de l’humaniste et homme politique. C’était à Bamako-Coura, près de la grande famille Konaté, sous le parrainage du ministre de la Solidarité et de l’Action humanitaire, Hamadoun Konaté qui a procédé à l’inauguration du siège de l’association.

La commémoration de la date anniversaire de la disparition de Mamadou Konaté a été l’occasion pour les membres de l’Association, les parents de la grande famille et au-delà du patronyme Konaté, ses alliés, de partager avec le public la ferveur d’un grand hommage rendu au père Konaté.

Dans ses mots de remerciements, le président de l’AMK, Moussa Konaté, un des fils de Mamadou Konaté a tenu à remercier le ministre Hamadoun Konaté pour son appui financier multiforme. Il a rappelé que Mamadou Konaté n’était pas un homme riche, mais qu’il avait un cœur en or et un esprit de partage. Il dira que les moments de retrouvailles entre leur père et son entourage du quartier Bamako-Coura étaient toujours empreints de joie et d’affections constantes ; un bonheur palpable dont le souvenir impérissable leur a été rapporté par de nombreux survivants. Le président de l’AMK n’a pas manqué de rappeler certaines réalisations de l’association qu’il dirige, notamment la construction et l’équipement d’une maternité à Kirina, l’équipement en ordinateurs de la salle informatique de l’Ecole Mamadou Konaté et la construction d’un complexe scolaire à Goupou, le village natal de Mamadou Konaté.

Deux importants exposés sur l’illustre, ses actions et ses idéaux d’amour de la patrie et de la solidarité ont la conférence débat. Il s’agit des témoignages de deux personnalités à savoir l’ancien secrétaire général de l’USRDA et ancien ministre Mamadou Bamou Touré, et l’historien, Pr Doulaye Konaté. Pour ce dernier, Mamadou Konaté était un éducateur qui entama une carrière d’enseignant en 1919 à l’école professionnelle de Bamako. Il se révéla très tôt comme un véritable leader au sens plein du terme, incarnant la modernité, l’espérance du changement. Selon l’historien, durant son parcours politique, Mamadou Konaté a mené une lutte farouche pour l’indépendance, pour le sort des anciens combattants et contre la discrimination raciale. En tant que député, l’une des batailles clés de Mamadou Konaté fut pour le code du travail a rappelé Pr Doulaye Konaté.

Pour sa part, l’ancien secrétaire général de l’US-RDA, Bamou Touré, dans le plan du colonisateur français, Mamadou Konaté avait été formé pour promouvoir la colonisation, mais il fera tout le contraire par amour pour sa patrie. « Mamadou Konaté avait beaucoup d’affection pour ses compatriotes. C’est grâce lui que le Mali se distinguait des autres pays par son panafricanisme », affirme-t-il. Selon Pour Mamadou Bamou Touré, l’héritage du président Mamadou Konaté est une réalité comme en attestent les nombreux symboles nationaux qui immortalisent à jamais sa mémoire avant de conclure que Mamadou Konaté a été un homme de conviction et de devoir pour avoir été le parangon des vertus politiques et qu’il a bien mérité l’appellation affectueuse de « Notre PERE Mamadou Konaté » par ses contemporains Modibo Keita, Mahamane Alassane Haidara, Drissa Diarra, Aoua Keita et tant d’autres.

Daniel KOURIBA