A l’occasion du 61ème anniversaire du décès de Mamadou Konaté (11 mai 1956-11 mai 2017), membre fondateur du Rassemblement Démocratique Africain (RDA) et 1er vice président de l’Assemblée nationale française, l’Association Mamadou Konaté (A.M.K), a organisé le jeudi 11 mai 2017 une conférence débat sur la vie et l’héritage politique de Mamadou Konaté. Elle était animée respectivement par deux éminents professeurs, à savoir, Doulaye Konaté, historien, et Mamadou Banou Touré enseignant et ancien ministre avec comme modérateur Diomassi Bomboté. La conférence a été couplée à la coupure du ruban symbolique du tout nouveau siège de l’A.M.K comprenant 300m2 par le Ministre de la solidarité et de l’action humanitaire, Hamadou Konaté, non moins parrain de l’évènement. C’était en présence du président de l’A.m.k, Moussa Konaté, du Maire de la Commune III, d’anciens premiers ministres, ministres, hommes politiques diplomates, familles fondatrices de Bamako, etc.

Dans son discours de Bienvenue, Mme Alima Konaté, membre de l’A.M.K, a souligné que ladite célébration est placée sous le signe de l’inauguration du tout nouveau siège de l’A.M.K afin d’immortaliser la mémoire de Mamadou Konaté. Elle a remercié infiniment les dirigeants du Mali pour les différents symboles (écoles, armures, rues, salle de conférences, etc.), dédiés au nom de Mamadou Konaté. Cela pour la marque de sympathie et de devoir de reconnaissance à son endroit. Bref, remercié les uns et les autres de la solidarité agissante qui a toujours accompagné les cérémonies commémoratives de Mamadou Konaté. Le Pr Doulaye Konaté a fait une communication brillante sur la vie de l’illustre homme d’Etat. Qu’il s’agisse de Mamadou Konaté éducateur et enseignant, de son leadership avéré, du député Mamadou Konaté à l’assemblée française, de son combat pour l’institution d’un code du travail pour les territoires d’Outre Mer, de son combat contre la discrimination raciale. Pour cela il faut retenir ce que Yalla Sidibé, secrétaire général du PSP (parti d’opposition à l’époque à l’endroit de Mamadou Konaté: « Votre œuvre terrestre fut grandiose, elle servira d’exemple aux jeunes générations qui ne manqueront pas de la mettre à profit. Vous avez mérité de la France, de l’Afrique, du Soudan. C’est par la leçon des enfants comme vous que la patrie continue. «Que l’exemple de Mamadou Konaté puisse inspirer tous les maliens en ces temps de crise pour que notre partie commune continue», conclu l’historien. Il a été suivi par Mamadou Banou Touré qui a fait un témoignage poignant sur l’héritage politique de celui qui a été élu trois fois député à l’assemblée nationale française et dont il fût le vice président en janvier 1956. «Il fut le précurseur de la lutte de la libération nationale au soudan, le chantre du rassemblement et de l’unité nationale, il a prôné le panafricanisme pour l’honneur et la dignité de l’homme noir, il était rigoureux et exemplaire dans le travail, avait foi au parti et au pays, il avait le respect de soi et de l’autre. Bref, il a été un homme de conviction et de devoir. Le Parrain de l’activité, el ministre Hamadou Konaté a vivement salué l’idée de l’A.M.K qui permettra aux jeunes générations de connaitre l’histoire de leur pays et le rôle important que Mamadou Konaté a joué pour l’accession de notre pays à la souveraineté nationale. Avant d’inviter tout le monde à s’inspirer de l’exemple de Mamadou Konaté.

Hadama B. Fofana