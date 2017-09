Le YALI, Young African Leadership Initiative est une formation intensive de la jeunesse africaine en leadership et impact sur leurs différentes communautés. Ce programme est l’œuvre du charismatique prix Nobel de la paix et ex président des États-Unis, Barack Hussein Obama.

YALI fut créé pour préparer la relève africaine de demain en matière de leadership, de gouvernance et d’impact positif sur la communauté. Il y a trois niveaux au YALI : le Mandela Fellowship, le YALI Network, et enfin les centre régionaux de leadership YALI Crl, dont celui de l’Afrique francophone qui se situe à Dakar.

Durant cinq semaines, 230 jeunes leaders de seize pays africains ont participé au centre de leadership de Dakar. La Formation était axée sur trois volets : le C.L ( Civil Leadership), le P.M (Public Management), et le B.E (Business and entrepreneurship).

Ce fut une expérience riche en apprentissage. Entre autres modules abordés, le Process, des cours de développement personnel, de motivation, de leadership personnel, de Marketing, l’élaboration de business plan, le tout jalonné par des rencontres fructueuses avec des chefs d’entreprises. Egalement, beaucoup de conférences instructives sur le genre, l’inclusion, autonomisation de la femme, forum social) et des visites touristiques sur Dakar (île de Gorée, monument de renaissance, village pilote, lac rose, parc Hann) ont été dans le programme, sans oublier le sport avec Rando Fitness.

Après la soutenance (projection PowerPoint des projets), le camp s’est clôturé par une remise d’attestation, et un cocktail chaleureux. Vivement la 8ème cohorte, et une participation accrue et significative des candidats qui représenteront le Mali à Dakar, pour porter haut, une fois encore, le drapeau malien.

ABRAHAM Koné

Alumni YALI session 7, Dakar

Business and entrepreneurship