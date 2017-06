Fidèle à sa tradition, le comité d’organisation du festival Sida-Foot, a animé ce vendredi 16 juin 2017 un point de presse dans les locaux du Haut conseil national de lutte contre le Sida ( HCNLS) à ACI 2000. Le but de cette rencontre en prélude à la 7ème édition du festival est de sensibiliser les populations pour une mobilisation réussite en faveur de la lutte contre le VIH/Sida.

–Maliweb.net–Les conférenciers, Dr Ousmane Diallo du Haut conseil national de lutte contre le VIH- Sida et l’organisateur du festival, Bouba Fané, cette rencontre avec la presse avait pour objectif de mobiliser les populations autour de cette 7ème édition. Prévu pour le samedi 24 juin 2017 au Stade Omnisport Modibo Kéït à 16 h, ce macth va opposer l’équipe championne malienne, le Stade malien aux stars du football africain. Pour un avant goût, la liste provisoire de l’ équipe sida-foot se compose comme suit : l’international junior, FC Soumba de la Guinée, Alou Traoré ; Youssouf Koïta de l’ASB, international Cadet du Mali ; Mohamed Fofana, l’international junior en Turquie ; Sadio Baba Cissé, ancien international ; Issiaka Eliassou du Bahreïn ; Boubacar Kiki Kouyaté du SC Lisbonne ; Falaye Sacko de Guimarès ; Hamari Traoré de Rennes ; Paul Fadiala Kéïta de Atromitos en Grèce ; Yves Bissouma de Lille ; Hamidou Traoré Doy de Turquie ; Dadié Samassekou de Red Bull Salzbourg ; Adama Diarra Traoré de Middlesbrourg ; Bertrand Isidoré Traoré de l’ Ajax ; Soumaïla Coulibaly , ancien international malien ; Arouna Diarra, ancien international malien ; Mohamed Camara de l’ AS Réal ; Abdou Salam Ag Djibbou, Cadet champion d’Afrique ; Boubacar Diarra de la Belgique ; Mohamed Diarra Traoré de Cordoba en Espagne ; Kalifa Coulibaly Doumbia de la Gantoise en Belgique ; Cheick Fantamady Diarra de Tours en France ; Moussa Doumbia Chico d’ Arsenal et Adama Niane de Troyes.

Comme indiqué par M .Fané, le festival Sida-Foot vise à sensibiliser et impliquer les populations dans la lutte contre le VIH/Sida à travers le sport fétiche qu’ est le football. Et les différents tournois ont permis aux dires de Bouba Fané de nombreux dépistages, 250 personnes au moins lors du tournoi. En plus du match, une caravane va sillonner la ville pour inviter les gens à se faire dépister.

Khadydiatou SANOGO/Maliweb.net