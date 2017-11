Les travaux de la 7eme édition des journées minières et pétrolières du Mali ont commencés le Mardi 21 Novembre 2017 à l’hôtel Laïco de l’Amitié sous la houlette du Premier ministre Abdoulaye Idrissa Maiga et en présence du ministre des mines le professeur Tiemoko Sangaré et plusieurs acteurs incontournables du secteur. Durant trois jours, (21, 22 et 23 Novembre 2017) les acteurs du secteur passeront au crible les multiples avantages du secteur pour le progrès du Mali mais aussi les kyrielles maux qui le minent dans le but de les dénouer pour le bonheur et le bien-être de l’ensemble du peuple malien et surtout des populations vivant autour des sites miniers et qui subissent de plein fouet les conséquences directes de l’activité.

Secteur porteur d’espoir et fournisseur d’emploi, les journées minières et pétrolières constituent un véritable tremplin pour les acteurs du domaine afin de purifier le milieu dans le but de répondre aux attentes du pays. Le professeur Tiemoko Sangaré, le ministre des mines, a signalé que le secteur minier est devenu, en l’espace de quelques années, l’un des maillons essentiels de l’économie malienne malgré que la 7eme édition des journées minières et pétrolières se tiennent dans un contexte de reprise timide pour le secteur des mines après la grave crise politico-institutionnelle et sécuritaire qu’a connu le Mali en 2012 et la chute du prix de l’or qui était retombé à 1062 Dollars l’once, après avoir connu un pic de prés de 2000 dollars. Il a rassuré que le secteur minier et pétrolier commencent à « respirer » lentement après la signature de l’Accord pour la paix et la réconciliation au Mali issu du processus d’Alger.

Le professeur Sangaré a expliqué les multiples répercussions de la crise sur le domaine tout en annonçant qu’il urge de trouver des voies et moyens pour encore booster la recherche minière, de faire la découverte de nouveaux gisements d’or et de diversifier la production minière en l’étendant à d’autres substances. « Notre sous sol, sans être un « scandale géologique » renferme des réserves importantes d’autres substances comme le fer, la bauxite, les lignites, les phosphates, le manganèse, l’uranium, le diamant, le lithium et plusieurs autres ressources qui pourront permettre au Mali de gravir des échelons vers son développement », révèle-t-il.

Le ministre des mines a aussi cité beaucoup d’innovations envisagées par son département qui pourraient permettre au secteur de répondre aux attentes des populations. Le premier ministre Abdoulaye Idrissa Maiga a, au début de son intervention, salué les efforts déployés par le ministre des mines vers l’essor du domaine qui, à ses yeux, peut permettre au Mali de rayonner dans le concert des nations producteurs d’or.

Le locateur de la primature a rassuré le ministre des mines de l’accompagnent du gouvernement dans le but de lui permettre de relever les énormes défis auxquels il fait face afin que le secteur puisse prendre son véritable envol. Signalons que durant ces trois jours des travaux 21, 22 et 23 Novembre 2017, les acteurs du domaine passeront en revue les acquis mais aussi les maux qui minent le domaine afin de trouver des solutions appropriées pour le devenir l’avenir radieux du secteur.

Moussa Samba Diallo

