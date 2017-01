Depuis un certain temps, la jeune artiste Fati Kouyaté défraye la chronique dans le milieu du showbiz malien, voire africain. Elle est décriée par beaucoup de gens pour son histoire d’alcool. Ce qui lui a causé deux accidents graves. Beaucoup de gens se rappellent de son accident spectaculaire sur la route de Sotuba, plus précisément devant le mur du cimetière, en juillet dernier. Elle était en compagnie d’une autre star de la musique, Djodo Gadjigo. Si Fati en est sortie indemne, son amie fidèle, Djodo, a été grièvement blessée car touchée au cou et au dos. Il lui a fallu un séjour à l’hôpital du Mali pour des soins médicaux. Cet accident s’est produit à un moment où Fati et son amie venaient de quitter une boite de nuit aux environs de 3 heures du matin. Apparemment, la fille de Tata Bambo était totalement ivre. C’est d’ailleurs elle qui conduisait la voiture. Il y a quelques jours seulement, plus précisément le 9 janvier dernier, Fati Kouyaté a fait parler encore d’elle. En effet, au volant d’une Range Rover immatriculée “Faty Niamé”, elle a défoncé l’arrière d’un véhicule garé au bord de la route à Kalanbacoro Aci. Là aussi, apparemment elle était en état d’ivresse. Selon les témoignages, elle avait en main une bouteille d’alcool.

En tout cas, il est vraiment temps que Modibo Diabaté et Tata Bambo prennent au sérieux cette affaire de leur fille. “Je pense que ce nouveau comportement de Fati est la faute à ses parents. Ils doivent de plus en plus s’intéresser à la vie de cette jeune fille qui a du talent. Malheureusement, aujourd’hui, elle est sur une mauvaise pente qui risque de lui coûter très chère un jour. Elle est en train de gâter tout simplement sa carrière. Aujourd’hui, la vie de Fati se trouve dans les boîtes de nuit et les maquis. Ce qui est très grave pour elle” nous a confié l’un des grands producteurs de la place.

A.B.HAÏDARA