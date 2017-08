Le club Rotaract est un programme du Rotary International qui a vu le 13 mars 1968 aux USA, plus précisément en Caroline du Nord. Il est un club de service qui regroupe des jeunes bénévoles de 18 à 30 ans désirant acquérir des aptitudes au leadership et apporter leurs aides aux personnes défavorisés de la communauté. La devise du Rotaract est « la camaraderie par le service » et il existe dans 155 pays avec plus de 173.000 membres.

Il est à signaler qu’un club Rotaract est toujours parrainé, guidé et conseillé par un Rotary Club. Le Rotaract comme toute organisation sérieuse fonctionne sur la base des textes dont tout Rotaractien doit se conformer.

Cependant, les clubs Rotaract étant nombreux dans le monde et pour faciliter ainsi la direction et la gestion de ceux-ci, ils sont scindés en District. Le Mali appartient au District 9101 qui est composé de dix (10) pays à savoir le Mali, le Burkina Faso, La Guinée, le Sénégal, la Côte d’Ivoire, le Liberia, la Serra Léone, la Gambie, le Cap Vert et la Guinée Bissau. Une personne appelée le Représentant Rotaract du District (RRD) est élu pour diriger le District durant un an. Et cela se fait de façon rotative à travers les différents pays. Chaque club, à son tour, est dirigé par un président.

Pour le mandat 2017-2018, le Mali abrite le District 9101 et aura la lourde tâche, comme les années précédentes dans les autres pays, d’organiser un grand événement dénommé les Assemblées et Conférences du District (ACD) qui se déroulera du 11 au 15 avril 2018, à Bamako, auquel participera la plupart des Rotaractiens dudit District. Cet événement consiste à faire une conférence sur un sujet d’actualité; former les dirigeants élus des Clubs et d’autres Rotaractiens sur les bases du Rotary/ Rotaract, le leadership et le management; débattre des sujets préoccupants du District et prendre des décisions (amendements souvent du règlement intérieur). Il est à noter que le thème retenu pour les ACD de Bamako 2018 est « le changement climatique, défis et perspectives pour les grandes villes africaines ».

Parlant du Rotaract au niveau national, il y a neuf clubs Rotaract et un club Interact (concerne des jeunes de 12 à 18 ans et crée en 1952).

Parmi ces clubs, se trouve le club Rotaract de Bamako Amitié dont le président actuel, Adama B. SAGARA, sortant de l’Ecole Normale Supérieure de Bamako, option lettres et détenteur d’un master 2 en MBA Communication, Média et Evénementiel, obtenu à l’Institut de Technologies appliquées (TechnoLAB-ISTA), est professeur de lettre au secondaire.

Aussi, ce club parrainé par le Rotary Club Bamako Amitié prévoit, cette année, de réaliser des actions humanitaires bénéfiques à la communauté par l’appui des sponsors et former ses membres. La concrétisation de ces actions répondra effectivement au thème du mandat choisi par le président 2017-2018 du Rotary International, Ian H.S RISELEY : Le Rotary, un impact réel.

Enfin, il est dans le programme du Club d’effectuer une visite d’entreprise à l’ORTM et TM2, mercredi 16 août 2017, à partir de 10H. visite qui entre dans le cadre de l’action professionnelle permettra aux jeunes Rotaractiens d’acquérir des connaissances sur le fonctionnement d’une entreprise surtout celui des media audiovisuels.

