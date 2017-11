Les responsables du comité du pilotage du projet de Formalisation des acteurs du commerce du détail (Profac) ont organisé le samedi 28 octobre dernier, à la Chambre de commerce et l’industrie du Mali (Ccim), une assemblée générale d’information et de sensibilisation des commerçants détaillants du Mali sur l’approbation dudit projet. Cette rencontre a été l’occasion pour les responsables des organisations professionnelles du commerce de détail d’exprimer leur reconnaissance au président Ibrahim Boubacar Kéita et son gouvernement pour leurs appuis.

L’Assemblée générale était présidée par El Hadji Youssouf Bathily, président de la Chambre de commerce et l’industrie du Mali (Ccim), en présence de Harber Maïga, président du Comité de pilotage du Profac, de El Hadji Cheick Oumar Sacko, président de la Délégation régionale de la Cccim du district de Bamako, ainsi que de plusieurs commerçants détaillants du pays.

Après avoir démontré l’importance, la place et le rôle du commerce de détail dans notre économie, Harber Maïga déclare : “Le commerce de détail joue de plus en plus un rôle important dans la chaine de distribution des produits de consommation courante, notamment de première nécessité, surtout la mobilisation des ressources financières intérieures. C’est donc fort de toutes ces considérations que les hautes autorités du Mali ont décidé d’accorder une attention particulière à ce secteur afin de lui permettre de jouer pleinement le rôle qui est le sien dans le développement socioéconomique de notre pays”, a-t-il précisé.

Selon lui, l’un des plus grands acquis du secteur reste sans nul doute la mise en œuvre du Projet d’appui aux commerçants détaillants (Pacd) par les hautes autorités du pays à la demande de la Coordination des associations et groupements des commerçants détaillants du Mali. Il ajoutera que c’est donc fort des performances du Pacd, après une évaluation sans complaisance des trois premières phases de 2005-2015 sous le leadership du ministre du Commerce, que le projet de Formalisation des acteurs du commerce du détail (Profac) a été formulé. Cependant, en dépit de ces résultats flatteurs, le Pacd connu certaines insuffisances, notamment : la formation, l’information et le renforcement des capacités des acteurs, l’adaptation et l’adéquation des programmes de formation et des textes en vigueur, etc.

Un coût estimé à 5 milliards 78 millions de Fcfa pour 5 ans

Le projet de Formalisation des acteurs du commerce du détail (Profac) 2018-2022 est la suite logique et indispensable du Projet d’appui aux commerçants détaillants du Mali. L’objectif global de Profac est la promotion du commerce intérieur, conformément aux politiques publiques. “Il contribuera à l’organisation et au renforcement des capacités du secteur, toutes choses qui favorisent la migration rapide des acteurs de l’informel vers le formel, conformément à la Loi d’orientation du secteur privé adoptée en décembre 2011. Il vise à améliorer la gouvernance des centres de gestion agréés (Cga), les conditions d’accès au financement bancaire et la commercialisation des produits”, a-t-il précisé. Il a aussi souligné que le Profac a une durée de 5 ans (2018-2022) pour un montant de 5 milliards 78 millions de Fcfa réparti entre l’Etat, les bénéficiaires et les partenaires techniques et financiers. Il comporte 4 composantes : le renfoncement des capacités institutionnelles, organisationnelles et financières des Cga qui vise à renforcer les acquis des Cga ; l’appui financier aux acteurs ; l’appui à la commercialisation des produits et la coordination, suivi-évaluation et communication.

Une motion de remerciement au président IBK et son gouvernement

Au cours de cette cérémonie, les sept organisations professionnelles du commerce de détail (La Coordination des associations et groupements des commerçants détaillants du Mali, le Syndicat national des commerçants détaillants du Mali, la Fédération nationale des centres de gestion agréés des commerçants détaillants du Mali, la Fédération nationale des commerçants et contribuables du Mali, l’Union des commerçants détaillants du Mali, le Collectif des acteurs des marchés du district de Bamako et le Collectif des associations des marchés du Mali) ont formulé une motion de remerciement aux plus hautes autorités du pays, à commencer par le président de la République, Son Excellence Ibrahim Boubacar Kéïta et son gouvernement, pour leurs appuis aux commerçants détaillants du Mali à travers l’approbation du Profac.

Après la lecture de cette motion de remerciement, Youssouf Bathily, président de la Ccim n’a pas caché sa satisfaction pour l’approbation du Profac.

Il a précisé que la somme de 5 milliards 78 millions Fcfa c’est beaucoup, mais il faut plus pour que les commerçants détaillants puissent quitter l’informel et aller vers le formel. «Après ce grand apport du gouvernement, la Chambre de commerce et d’industrie du Mali va aussi apporter sa contribution. En plus de cela, la Ccim continuera sur sa politique d’aménagement des marchés afin d’installer les déguerpis des voies publiques et ainsi offrir un cadre idéal aux commerçants détaillants pour mener leur activité», a-t-il conclu.

Mahamadou TRAORE

