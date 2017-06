LES MYTHES DE LA CHASSE EN PAYS DOGON : première partie

La chasse, historiquement parlant, est pratiquée par l’homme depuis le paléolithique, reste encore une activité vivante en pays dogon.

Le peuple dogon est réputé être un peuple de chasseurs et pas des moindres. C’est à travers la chasse qu’on peut retracer l’histoire du peuplement du pays dogon. Dans l’histoire, il est rappelé que les premiers arrivants des peuplements dogons étaient composés en grande partie des chasseurs. Ce sont eux qui ont fondé les villages dogons.

Les anciens ont créé et développé des mythes autour de la chasse et dont l’historique a été transmis de bouche à oreille et de génération en génération. Les faits historiques peuvent varier d’une aire dialectale à une autre. Dans cet exposé, il s’agit des mythes de la chasse connus et pratiqués dans le milieu Tɔmɔn (Tɔmɔnginɛ).

Le Tɔmɔnginɛ est une aire d’un dialecte qui est le Tɔmɔsɔ se situant sur le plateau, au Nord-est de l’arrondissement central de Bandiagara. Les familles de chasseurs (Andolumginɛ) détentrices et animatrices de ces mythes sont bien connues à travers tout le pays Tɔmɔn.

Qu’en est-il de l’historique de la chasse en pays dogon ?

Les différents recueils et récits disponibles encore de nos jours, indiquent que les dogons sont venus du Mandé vers le XIème siècle avec leurs effets de chasse accompagnés de leurs chiens de chasse.

Les matériels de chasse apportés du Mandé sont variés. En premier lieu, nous avons le « duru » (une sorte de lance), il est le plus important, après viennent les instruments comme le « polu » (le couteau), le « sɛwu » (la hache), le « dombolo » (la crosse), le « damu » (le fétiche de chasse). A l’époque des premiers chasseurs, le pays dogon était très giboyeux et la chasse constituait l’activité principale.

La perception de la chasse chez les dogons ?

Avant d’aborder les mythes de la chasse, il est nécessaire de savoir comment les dogons perçoivent la chasse.

La chasse est perçue comme « un art », une « science » et une « religion » chez les dogons.

Un Art, parce que le chasseur dogon, en plus de l’observation des règles de la chasse, utilise des moyens et techniques pour chasser dans les conditions meilleures qui puissent l’aider dans la brousse.

Une science, parce que les dogons ont donné un contenu scientifique au mot chasse. On l’appelle en dogon « Dana » ou « Andolu » selon les dialectes, qui signifie « Recherche » Le chasseur est nommé « danu- danunɛ » qui veut dire le « chercheur ».

La chasse ne consiste pas seulement à aller tuer des gibiers, elle consiste aussi à faire de la recherche. La plupart des découvertes scientifiques sont l’œuvre des chasseurs. Ce sont eux qui ont découvert le remède de plusieurs maladies, le secret du feu, des fauves, des mɛlɛkɛ, des andumbulum, des djinns, des sorciers etc.

Une religion, parce que les dogons ont un ensemble de croyances, de pratiques et de rites liés à la chasse qu’on appelle les mythes de la chasse.

Les mythes de la chasse…quelle multiplicité…

Avant de développer les mythes de la chasse, nous vous présentons ce chant initiatique de la société secrète des chasseurs qui l’introduit.

Ajamana parande, Malukura serede

Daana ɔndo Wande!

Daana Danhinson!

Daana kolomɛnga mɔgunɔi !

Daana jinnase mɔgunɔi !

Daana malange mɔgunɔi !!

Daana andumbulum mɔgunɔi !

Daana jenu niwɛnanu!

Daana kɔin yagoe Tiaa!

Traduction:

Ecoutez-moi, je voudrai vous parler !

Salut mon chasseur !

Salut pour la chasse que tu effectue chaque jour !

Tu es le cousin du sorcier !

Tu es le cousin du djinn !

Tu es le cousin de l’ange !

Tu es le cousin des nains invisibles !

Tu n’a pas peur du feu !

Salut mon chasseur !

Dans les mythes de la chasse le chasseur est l’acteur principal et l’animateur des mythes.

Dans notre prochaine parution, nous évoquerons le pacte entre « le sorcier le chasseur »

Hamadoun OUOLOGUEM

Chercheur à l’Académie Malienne des Langues (AMALAN)