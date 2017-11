Bala GUIMBA, cet aveugle chanteur des chasseurs du Mandé, est bien connu sur le plan national dans la confrérie des chasseurs. Né aveugle, il a vite maitrisé les cordes de l’harnais des chasseurs et les contes qui y vont avec cette musique. Il a été pendant plus de soixante ans l’animateur patenté des veillées musicales des chasseurs du Mandé aussi bien pour les réjouissances annuelles rituelles que les célébrations d’anniversaires des décès des grands chasseurs appelés ‘’SIMBO’’. Il a sillonné le Mandé des plaines et celui des montagnes. Un autre aspect de sa vie est qu’il était doué de connaissances mystiques. En réalité, il était un grand sorcier. Sa sorcellerie a été mise au service d’IBK en 2001, lorsque le Président Alpha a décidé de ne pas le maintenir à la tête du Gouvernement et du Parti ADEMA. Selon le récit de ceux qui étaient ce jour-là présents au domicile de Bala GUIMBA à Kalaban-coura extension lorsque IBK était venu demander sa protection contre le plan machiavélique d’Alpha, ont raconté que Bala GUIMBA a été réceptif à sa demande, après une mûre réflexion. Il a tout d’abord sondé le monde des invisibles. A la fin de sa réflexion, il a sorti de son sac magique de peau de lion, une pièce de 5F CFA qu’il a tendu à IBK en ses termes : ‘’Prend cette pièce, mon jeune frère, tu es le premier et le dernier dans ma vie à la recevoir. Met-là au fond de ta valise. Tant qu’elle y sera, tu finiras par être un jour à Koulouba, pour diriger le Mali. Je le jure au nom de KONTRON ANI SANE, avec la baraka de mon père et de ma part. Je suis né aveugle. Cela est un fait de Dieu, car il a voulu que je ne vois pas les choses qu’il a mis sur cette terre. En revanche, je ne vois que les choses cachées aux humains, c’est-à-dire leur avenir et leur devenir.

En retour, occupes-toi de ma famille, car j’ai encore des enfants très jeunes et il n’est pas évident que ton ascension à Koulouba, me trouve en vie. Je te confie en même temps le Mandé et ses chasseurs’’. Cette scène s’est passée en juin 2001. Effectivement, Bala GUIMBA est décédé en décembre 2010 à Bala. IBK a été à ses obsèques accompagné de son frère Nancoman KEITA et de l’ancien député Chiaka Batouta BAGAYOKO. En présence de plus de trois cent chasseurs, le griot Alou DIABATE a été le porte-parole d’IBK pour présenter les condoléances au nom du RPM et d’IBK lui-même. Le montant qu’il a remis à la famille du défunt n’a pas été divulgué ce jour-là, mais l’enveloppe était bien remplie. Comme Bala GUIMBA avait su bien prédire l’avenir, depuis la remise de la pièce de 5F CFA jusqu’à son décès, ils ne se sont jamais vus. Douze ans après cette scène, la prédication est devenue une réalité le 8 août 2013. La prophétie faite par Bala GUIMBA à IBK s’est réalisée. IBK est devenu enfin le Président de la République. Au début de son mandat, il s’est occupé des chasseurs du Mandé dirigés par Nigadina Fodé en leur offrant un siège d’une valeur de 150 millions F CFA, mais quant à la famille de Bala GUIMBA, il y a là un point d’interrogation auquel IBK doit répondre. Un pacte avec un aveugle n’est pas à prendre à la légère. Le fait de violer le serment parce-que l’autre est décédé, peut avoir de terribles conséquences, surtout lorsqu’on a eu comme témoins les génies KONTRON ANI SANE, si chers aux chasseurs. C’est IBK seul qui peut répondre à cette question. Ce qui se passe dans la gouvernance au Mali sous sa conduite ne peut pas être qualifié de pur hasard, tellement le Mali sous sa gouvernance est bien malmenée. Ceci explique-t-il cela ? C’est à IBK de choisir alors !

Ivette GUINDO

Commentaires via Facebook :