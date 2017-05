Hier lundi 15 mai dans la journée, un camion militaire a persécuté plusieurs véhicules à la devanture de la mairie du district de Bamako. Le bilan officiel : pas de victime humaine mais des dégâts de matériels.

Au Mali, l’incivisme grandit beaucoup car les usagers ne respectent plus le code de la route, chacun circule comme il veut et c’est pour cela on assiste parfois à des accidents inutiles. Ce drame est provoqué par le défaut de freinage du véhicule militaire et c’est pour cela dès qu’il a persécuté le premier taxi, lui à son tour a fait un dégât du véhicule qui était devant lui car ils étaient en fil indien selon un témoin. D’après un chauffeur qui était sur place au moment des drames, tous les problèmes de la circulation routière dans la capitale malienne sont dus à l’incivisme et au non-respect du code de la route, M. Keita Ali évoque dans ses propos l’excès de vitesse, le comportement indécent des usagers entre eux. Ibrahim Konaté, motocycliste, quant à lui soutient l’idée que les difficultés de la circulation routière sont liées à l’analphabétisme, à la méconnaissance des panneaux de circulation. Alors que faut-il faire pour remédier à tous ces problèmes qui dominent actuellement la circulation routière à BAMAKO ?

TIENTIGUI (KOJUGU N°16)