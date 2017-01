Suite à l’ accident survenu entre un camion remorque et un car de Sonef, dans la nuit du 3 au 4 janvier dernier faisant 15 morts et 32 blessés admis au CHU- Gabriel Touré, le chef du personnel de Sonef, Mahamadou Traoré, a rencontré la presse le 4 janvier 2017 dans l’ après-midi au siège de l’ agence de communication « IDS communication » sise à Niamakoro pour donner sa version de l’ accident suivant « le constat approuvé par les autorités de la place ». Selon, Mahamadou Traoré, dans la nuit 3 janvier au environ de 3h du matin, un car de sa compagnie provenant d’Abidjan a eu un accrochage avec un camion remorque sur la route de Fana à 40 km de Konobogou dans la région de Ségou. Aux dires de M. Traoré le conducteur de la remorque était dans un état de somnolence lorsque l’accident est survenu et le chauffeur du car Sonef au détriment de sa vie n’a pu éviter le choc. En sommes l’accident a un bilan de 15 morts dont les chauffeurs des deux véhicules et 32 blessés admis à Gabriel Touré. Déplorant ces dégâts humains et matériels, le chef du personnel affirme que la compagnie outre de s’être assurée des premiers soins prodigués aux accidentés, qu’elle accompagne également les familles de ses agents décédés conformément à ses habitudes.

Khadydiatou SANOGO