Choquer pour éduquer, ce concept qui coupe le sommeil à plus d’un cadre a enfin trouvé sa place dans le cœur de tout le peuple malien en quête de repère. La déception créée par des politiques corrompus a fini par radicaliser les pauvres martyrisés et pillés pendant la période démocratique. L’avènement du RPM en 2013 a accentué ce sentiment de malaise au sein de la population. En détresse, le peuple en quête de porte étendard digne de ce nom s’est reconnu à Mohamed Youssouf Bathily dit Rast Bath. Imperturbable et toujours égal à lui-même, l’enfant terrible des djawandés est devenu le chouchou n°1 des maliens. Les menaces à peine voilées et la prison ont buté sur un roc. Son accueil qui restera dans les annales de l’aéroport du Mali, ne surprend guère. Pour les observateurs, c’est une volonté des victimes de la gouvernance du régime de défier la justice qui a condamné leur mentor à 12 ans de prison. Cette marée humaine jamais observée pour un particulier serait donc un avertissement sans frais pour les autorités. La sortie médiatique du procureur de la commune IV n’a pas apaisé les fans du chroniqueur, qui interprètent le verdict comme étant une volonté de museler l’homme en prélude à la contestation avant le referendum. Après son périple en France, Espagne, Allemagne et l’Italie pour édifier la diaspora sur les sujets d’intérêt national, il est retourné hier à Bamako où ses nombreux adeptes l’attendaient. De l’aéroport, le cortège impressionnant s’est dirigé vers la bourse du travail pour un meeting aux allures de compte rendu. Dans le temple de la contestation, la plateforme a réaffirmé son opposition à toute révision constitutionnelle. Dans cette optique, elle n’écarte pas dans les prochains jours d’entreprendre des actions allant dans le sens de la destitution démocratique et populaire du président IBK. C’est dire que les jours prochains s’annoncent décisifs surtout que le président de la république de son côté à travers ses consultations ne cache pas sa détermination à aller au bout pour faire plaisir à la CMA et à la communauté internationale.

A suivre donc !

Fatogoma