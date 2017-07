Après être empêché de rentrer à Bougouni la semaine dernière, le chroniqueur activiste Youssouf Mohamed Bathily alias Ras Bath n’a pas pu accéder à Dioïla ce week-end. Ce cercle est le fief du député RPM Mamadou Diarrassouba. Du coup un doigt accusateur est porté sur lui par les partisans, fidèles, admirateurs du chroniqueur Rasta Bath. L’élu RPM de Dioïla est accusé d’être l’investigateur des troubles à Dioila ayant entraîné des menaces et des agressions contre les membres du Collectif pour la Défense de la République(CDR) dont Ras Bath est le porte-parole qui ont été d’ailleurs empêchés de rentrer dans le cercle de Dioïla. Pour en savoir plus sur cette entrave à la démocratie et à la liberté d’expression, nous avons joint l’honorable Mamadou Diarrassouba au téléphone. Il a juré la main sur le cœur de n’être mêlé ni de près ni de loin au désordre qui s’est passé à Dioïla .

« Je suis un démocrate qui s’est toujours battu pour la démocratie et la liberté d’expression. Pourquoi j’aurais empêché sa venue à Dioïla ? », s’interroge-t-il. Avant de conclure : « Je viens de Nioro, mon téléphone était déchargé et je viens de me réveiller. Comment je peux faire ça? Je n’ai aucun intérêt à poser ces genres d’actes. Si je l’ai fait cela prouverait qu’il(Rasta) est mieux écouté à moi à Dioïla. Je sais que je suis très écouté et populaire à Dioïla ma ville natale. Je répète et insiste je ne suis mêlé à rien dans cette histoire… ».

A.Touré