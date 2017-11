Du lundi 9 au vendredi 13 Octobre 2017, les jeunes du parti au pouvoir et leurs alliés ont animé une caravane à travers la ville de Bamako et les quartiers périphériques. L’objectif était de vendre les œuvres réalisées par le président IBK au cours de son premier quinquennat jusqu’à nos jours.

Cette caravane était parti du monument de l’indépendance pour sillonner la ville de Bamako et ses quartiers périphériques pendant cinq (5) jours, cela pour un caractère de reconnaissance envers les idéaux du président de la république alias IBK et ses gouvernements. Les appréciations se sont beaucoup axées sur les promesses que le président IBK avait tenu lors des campagnes des élections présidentielles de 2013 par rapport à la création de 200.000 emplois.

Pour les caravaniers, le quota des 200.000 emplois est déjà bouclé depuis la sortie des promotions de l’école de police et de la gendarme au titre de la formation des contingents de 2016-2017.

Aux dires des caravaniers, le président IBK est l’un des responsables rares en Afrique ayant la création d’emplois comme une priorité majeure. Sur les lèvres, ils scandaient plus de 200.000 emplois prévus par la politique d’IBK ont été réalisés. Puis que l’occasion était toute bonne pour eux de solliciter le peuple malien à accorder un deuxième mandat au président de la république déjà officiellement candidat à sa propre succession. Pour les caravaniers, le second mandat sera plus juteux que premier si les maliens accorderont leur confiance au candidat du RPM de briguer un second quinquennat. Sur les pancartes des caravaniers, on pouvait lire des slogans comme « La promesse est tenue à 99% par le président IBK », « Le chômage, un souci majeur du président IBK » et «Le barème des 200.000 emplois a été dépassé sous le premier mandat de l’auteur du slogan de Mali d’abord».

Au passage des caravaniers, les jeunes n’ont pas manqué d’éloge pour juger satisfaisant le bilan des 4 ans du président de la république et les bonnes volontés qui leurs ont accompagné au cours de ce mandat.

Les jeunes interrogés sur les lieux de donner leur point de vue sur les 4 ans du premier mandat du président IBK ont tous jugé du bilan positif. Pour ces jeunes, le démarrage du 1er mandat a connu un tout petit peu de problème qui peut survenir à n’importe qui dans la gestion des affaires publiques. Les jeunes caravaniers avec la joie au visage ont réitéré leur satisfaction des œuvres que le président a eu à réaliser de façon générale dans le pays. Ils renouvelleront leur soutien à son endroit pour les élections présidentielles de 2018 afin de lui permettre d’achever son programme d’urgences sociales au seuil de son 2ème quinquennat.

