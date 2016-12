Welcome! Log into your account

Cependant, il convient de noter que le capable âgé de vingt huit ans ouvrier de son état dans la construction de bâtiment réside à Sao Paulo au Brésil. Et c’est en provenance de Sao Paulo Via Casablanca au Maroc, à bord de la Royal Air Maroc que le suspect a été interpellé par ciblage à sa descente d’avion. Après un long interrogatoire, il a reconnu avoir ingéré une quantité de cocaïne sous forme de boulettes. C’est ainsi qu’il a été amené à expulser par voie rectale 63 boulettes de cocaïne d’un poids total de 900 grammes y compris l’emballage pour une valeur marchande d’environ 27 millions de francs CFA sur le marché local.

