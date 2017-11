Le célèbre chroniqueur Ras Bath lors de sa visite aux Etats Unis a tenu un meeting d’information sur la situation du Mali, au cours duquel il aurait diffamé la société Afritec au sujet du conflit autour du marché des cartes biométriques qui l’oppose à la société Cissé Technologie. Face aux allégations de Ras Bath, les responsables de la société ne sont pas restés muets. Vendredi, à la faveur d’une conférence de presse ils ont battu en brèche les propos du Rasta, avant de déplorer les préjudices diffamatoires et insultants dont ils ont été objets de la part de ce chroniqueur. De ce fait, ils exigent un débat contradictoire avec Ras Bath.

Précision de taille. La société Afritec est tenue par les enfants du feu honorable Cheick Hamala Bathily dit ‘’député Aliment Bétail’’ de Nioro du Sahel. Un défunt cadre de l’URD et dirigeant sportif du Djoliba AC, qui était bien connu pour son franc-parlé et son trait imposant. Ironie du sort, selon ses propres enfants, c’est la mémoire de cet ancien cadre politique qui est en train d’être salie aujourd’hui par le chroniqueur Youssouf Bathily dit Ras Bath.

Le litige qui oppose Cissé Technologie et Afritec de Samba Bathily concerne l’affaire du marché d’offre de la confection des cartes Nina pour les élections communales que la société Afritec a enlevé devant Cissé Technologie.

Depuis lors, connu comme la porte flingue principale de la société Cissé Technologie, Ras Bath ne rate pas d’occasion pour tirer à boulets rouges sur M Samba Bathily. Ce dernier fait l’objet, selon Idi Batilly, son frère, d’insultes publiques de la part du rasta chroniqueur. Toute chose, selon M.Bathily, qui ne les choque pas du tout. Car, dit-il, le monde des affaires n’est jamais un marigot tranquille.

« Nous avions été sidérés par les propos de Rast Bath au cours de son meeting aux Etats Unis, en essayant d’insulter et dénigrer notre père qui est dans son sommeil éternel, que c’est un député voleur qui a falsifié son acte de naissance pour se présenter aux élections législatives à son temps » a-t-il déploré, avant d’affirmer qu’ils peuvent accepter que les diatribes du Ras Bath se limitent à insulter leur grand frère, mais qu’ils n’accepteront jamais qu’elles réveillent leur père de son repos . « Non, il est allé très loin… » fulmine Idi Bathily. C’est pour cela, le frère de Samba Bathily se dit prêt au nom de la famille dès le retour de Ras Bath , de lui donner son droit de réponse à travers un débat à deux.

« Nous voulions un débat contradictoire avec Ras Bath sur une radio privée pour qu’il nous donne ses preuves et à nous aussi de lui dire en face que tout ce qu’il a dit sur notre père est faux et qu’il n’est pas le seul Malien à pouvoir dénoncer les maux de la société malienne. Chaque Malien peut le faire » a déclaré M. Bathily. Et de poursuivre : « lui n’est pas sincère dans sa fausse révolution. Il prend de l’argent et des pots de vins pour pouvoir dénoncer… Nous savions tous que son parrain est Cissé Technologie qui le nourrit, l’habille, le loge et l’offre du véhicule pour insulter les gens ». Pour Idi Bathily, il est temps que Ras Bath « arrête d’être un faux sérieux ». Partant, il dira que s’il refuse le face à face c’est qu’il n’est pas digne de lui.

Abdoul Momini Bokoum

