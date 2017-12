« Je ne vais pas démissionner, je suis malienne comme tout le monde, » tels sont les propos tenus par la ministre de la Promotion de la femme, de l’Enfant et de la Famille lors d’une conférence de presse animée hier à la Maison de la presse. C’était pour présenter ses excuses à l’endroit de la population malienne suite au port du drapeau présenté comme celui de l’Azawad lors des assises des femmes pour la paix la semaine dernière.

Suite à l’apparition du drapeau de l’Etat imaginaire de l’Azawad dans notre capitale, lors des assises des femmes pour la paix la semaine dernière, l’affaire a pris une nouvelle tournure ce lundi. Comme une réponse aux manifestations des jeunes et aux multiple voix qui se sont élevées pour demander sa démission, la ministre de la Promotion de la femme, de l’Enfant et de la Famille était face à la presse hier

D’entrée de jeu, la patronne du département de la femme et de l’Enfant a tenu à « présenter ses excuses au peuple malien ». « Le ministère de la promotion de la Femme, de l’Enfant et de la Famille a pris conscience de la situation provoquée par l’incident qui s’est produit pendant le déroulement des travaux de la 1ère assise des femmes du Mali pour la paix, je veux dire ici l’affaire de l’écharpe. Nous présentons nos excuses les plus sincères à la population malienne suite à cet acte provocateur dont le Mali n’a pas besoin en ce moment », a déclaré Oumou Traoré.

Interrogée à savoir si elle compte démissionner, la ministre a été on ne peut plus claire. « Je ne vais pas démissionner, je suis malienne comme tout le monde. Appeler des Maliens pour des assises nationales, discuter, faire de la médiation, écouter les femmes, leurs sensibilités, trouver des solutions à un processus en cours si cela doit me valoir une démission, je ne le ferai pas. Mon intention c’est de réconcilier le Mali, faire participer les femmes du Mali au processus, j’ai appelé des Maliennes et non des gens de l’Azawad », a expliqué Mme Touré.

Pour la ministre, l’objectif de l’assise a été atteint. « La rencontre s’est déroulée à notre très grande satisfaction, l’objectif visé a été atteint parce que les messages de paix, de réconciliation, de construction de la cohésion sociale et d’interrelation entre les femmes du Mali ont été portés par toutes les deux cents femmes présentes à la rencontre », s’est-elle réjouit

