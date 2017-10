Après une nuit de négociations avec des membres du gouvernement, les femmes licenciées de l’Huilerie cotonnière du Mali (Huicoma) renvoient sa marche sur le palais de Koulouba mais lance un ultimatum aux gouvernements à tenir son engagement avant le 10 décembre prochain.

Plus de dix ans après sa privatisation, les travailleurs licenciés de l’Huicoma courent toujours derrière leurs droits. Le Collectif des travailleurs compressés à travers les femmes ont décidé d’attiser le feu pour avoir gain de cause. Ainsi, elles s’apprêtaient à marcher “toutes nues” sur le palais de Koulouba, hier mercredi 11 octobre, pour réclamer leur plan social et la relance de l’unité industrielle. Finalement, elles ont décidé de “sursoir ” à la manifestation après la visite surprise de trois ministres à Koulikoro, le mardi 10 octobre. Il s’agit des ministres de la Fonction publique, du Développement industriel et celui de la Solidarité et de l’Action humanitaire, a indiqué Mme Touré Mama Cissé. Et d’ajouter que :” c’est les familles fondatrices de Bamako qui ont été les premières à nous supplier d’annuler la marche, mais nous étions déterminer à aller jusqu’au bout. Après l’échec de cette médiation, les trois ministres sont venus nous voir à Koulikoro, le mardi vers 19 heures. C’est à l’issue de cette rencontre que nous avons décidé de sursoir à la marche après un compromis “, a souligné Mme Touré Mama Cissé, présidente des femmes travailleuses de l’Huicoma.

“Un sursis et non une annulation”

Selon Mme Touré, à la suite “des échanges houleuses, les émissaires du gouvernement nous ont promis de liquider la totalité des droits des travailleurs licenciés de l’Huicoma avant le 10 décembre

2017″.

” Nous avons accepté la proposition à la demande du maire et du gouverneur de Koulikoro, mais à condition que l’Union nationale des travailleurs du Mali (UNTM) soit impliquée dans les négociations. Aussi, nous avons exigé une rencontre chaque deux semaines avec le gouvernement pour faire le point de la situation “, a indiqué la présidente des travailleuses de l’Huicoma. ” Nous avons sursis la marche, mais pas l’annulé. Si jamais le gouvernement ne respectera pas cette fois-ci son engagement, nous battrons le pavé en tenue d’Eve et sans prévenir”, a-t-elle averti.

A noter que les travailleurs licenciés de l’Huicoma sont environs 1200 personnes et leurs droits sont estimés à plus de huit milliards de FCFA dont l’Etat s’engagement à s’acquitter d’ici le 10 décembre prochain.

Maliki Diallo