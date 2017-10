Les compressés de l’Huicoma en collaboration avec toutes les associations de Koulikoro étaient face aux hommes de médias le lundi 9 octobre à la Maison de la Presse. La conférence était animée par Mme Touré Mama Cissé présidente des femmes de l’Huicoma. Elle avait à ses cotés Mohamed Dicko, Mme Djiguiba Assetou Coulibaly de la société civile et Alassane Sarré président de la jeunesse de Koulikoro.

La gestion du pays devient de plus en plus difficile par le président Ibrahim Boubacar Keita et son gouvernement. Les crises se suivent et se répètent. Si l’actuel premier ministre dès sa nomination a pu désamorcer les crises sociales qui allaient mettre le pays dans un coma profond, d’autres s’activent d’aujourd’hui d’où l’affaire des compressés de l’Huicoma. Dans cette affaire beaucoup de ministres ont montré leur limite. Depuis 10 ans cette affaire est sur toutes les lèvres et n’a pas connu un dénouement. Les présidents et les gouvernements se succèdent mais le mal des compressés est resté.

L’actuel régime avait fait la résolution de ce problème une promesse de campagne présidentielle et depuis l’élection du président de la République rien de potable n’a pu sortir. Au contraire le problème s’est même aggravé. Depuis un certain temps tout Koulikoro s’est réunis pour soutenir toutes les victimes de cette affaire qui mettent la survie de la population de Koulikoro en jeu. Le dernier passage du président de la République à Koulikoro pour la sortie de la promotion de l’EMIA a rassuré les membres du collectif que dans un bref délai le problème sera résolu. Depuis cette date, les membres sont devenus des objets de certains ministres qui ne leur font que mentir et leur donner des faux espoirs. L’affaire concernait, sur le rétablissement des activités à l’Huicoma mais aussi le paiement des droits des compressés. Il ressort que les compressés n’ont besoin que 8 milliards pour régler cette affaire.

Selon la présidente des femmes de l’Huicoma, les ministres menteurs sont ceux de la fonction publique, de l’emploi et de la formation professionnelle, du développement industriel, porte-parole du gouvernement et celle de la promotion de la femme, de l’enfant et de la famille. Ces ministres sont animés de mauvaise foi, ils ont effectué des déplacements pour venir raconter leur vie et se moquer d’eux, a laissé entendre Mme Djiguiba Assetou. Après l’échecs des négociations, les femmes de Koulikoro allaient marcher torses nues de l’ex ENA à Koulouba mais les sapeurs pompiers du pouvoir pardon (les familles fondatrices de Bamako) sont intervenus pour demander de sursoir à cette marche. Le lendemain de la conférence de presse, trois ministres en la personne de Hamadoun Konaté, Mahmoud Ben Kattra et Mohamed Aly se sont rendus pour demander un délai supplémentaire de 2 mois, et que d’ici là tout sera résolu. Les victimes après avoir accepté cette proposition ont désigné deux personnes pour la commission qui sera mise en place pour le traitement de la situation.

Diam